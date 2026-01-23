Paco Pil, dj, estará en Avilés el 7 de marzo: “El público de antes solo quería bailar y dormir lo justo para no perderse ni una de las experiencias y aventuras que vivías en un fin de semana"

Francisco Javier Fernando Rodríguez Valero es Paco Pil: cantante, DJ, animador, actor y locutor de radio español que inició su carrera en la década de 1990. En marzo, el día 7, estará en Avilés gracias a NYM, en Space Four, junto a Brisa Play y Raul Orellana en una tarde que promete ser inolvidable, rememorando las mejores épocas discotequeras de los años 90. Entradas ya a la venta.

-¿Recuerda el momento exacto en el que se dio cuenta de que “Viva la Fiesta” iba a marcar un antes y un después en su carrera?

-La verdad es que no me di cuenta hasta varios años después, ya que no era consciente de la importancia del momento musical que significaron los 90s.

-En los años 90 la música electrónica aún no era “mainstream”. ¿Cómo vivió ser pionero en ese momento?

-Tampoco me di cuenta hasta años después y cada vez soy más consciente, pero en aquel momento tan solo hacíamos lo que nos apetecía.

-¿Qué significó para usted ser el primer DJ de música electrónica en lograr un Disco de Oro con “Energía Positiva”?

-Un gran orgullo y la satisfacción de no pasar por la vida de puntillas. Hay datos que se perderán en el tiempo, pero la energía que desprende ese álbum es infinita.

-¿Cómo influyó el fenómeno del Sonido de Valencia en su música y en su identidad artística?

-Mucho. Yo nací y me crie en Alemania, donde el technopop y lo industrial ya estaban dando guerra en los 80. Cuando vi esas influencias reflejadas en el “bacalao”, conecté de forma inmediata, y eso me llevó a enfocar mis sesiones y mis animaciones desde una profundidad consciente muy natural y efectiva para el momento.

-“Leña al mono que es de goma” marcó a toda una generación. ¿Qué recuerdos guarda de esa etapa como presentador?

-Fue una etapa muy, muy divertida y curiosa, porque hice el casting antes de sacar el disco y ambos proyectos nacieron a la vez. Pero al programa de TV le chirriaba un poco el personaje de Paco Pil —ese que se tira al público y se sube por las paredes— y no tenían claro cómo podía afectarles que ese personaje creciera en paralelo al que ellos estaban construyendo. Así que decidieron llamarme Jose Carlos en el programa, en lugar de Paco Pil o Paco, y cruzar los dedos para que, si la liaba, no les salpicara. A los sponsors no les gusta la mala prensa. Aun así, apostaron por mí. Y acertaron. Presenté a los mejores artistas internacionales y entrevisté a grandes como Carlos Sainz desde el asiento del copiloto mientras derrapábamos en el Circuit de Catalunya, o al mismísimo Cruyff mientras me lanzaba penaltis en un Camp Nou vacío, solo para nosotros. No tengo palabras para describir todo lo increíble que viví en ese programa.

-¿Cree que hoy sería posible un impacto cultural similar al que tuvo la electrónica en los 90?

-No. Ese tipo de impacto solo ocurre una vez. Fue tan fuerte que, a día de hoy, sigue sosteniendo con su influencia y sus referencias la cultura electrónica actual. Quizá en algún momento parezca que hay algo parecido; y sí, lo es, porque no es una copia, es una continuación. Como una familia que cambia de componentes en cada generación, pero conserva intacto su ADN.

-Ha sabido renovar sus clásicos durante décadas. ¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente sin perder la esencia?

-La verdad es que podría darle un desglose técnico, mega-analítico y súper cool sobre cómo permanecer tanto tiempo, pero no sería honesto. Yo no puedo estar sin el público ni sin comunicarme con él. Así que, simplemente, he seguido haciendo lo que el público necesitaba en cada época. Y, sobre todo, no he dejado de emanar energía positiva siempre que alguien la ha necesitado. Desde pequeño siempre he dicho que tenía una misión positiva, y el tiempo me está dando la razón.

-¿Cómo ha cambiado su forma de producir y pinchar desde los 90 hasta hoy?

-He vivido el viaje del cassette a Spotify, pasando por todos los formatos, y en cada etapa las dinámicas han cambiado. Al final te adaptas, pero intentas no perder lo que te hace reconocible y diferente: tu energía y tu forma de llegar al público, que con el tiempo se convierte en familia.

-¿Qué diferencias encuentra entre el público de antes y el de ahora?

-El público de antes solo quería bailar y dormir lo justo para no perderse ni una de las experiencias y aventuras que vivías en un fin de semana. No había teléfonos con cámara ni redes sociales. Se disfrutaba del momento al 300%. Ahora se vive de otra manera. No sé si es peor o mejor, pero a mí me gusta la clásica.

-En 2023 celebraba 30 años de “Viva la Fiesta” coincidiendo con una nueva ola techno. ¿Cómo vivió ese renacer?

- Lo he visto venir y lo he disfrutado mucho. Hay un sector que me recuerda a los colectivos y ravers de aquella época: rebeldes, guerreros, empáticos, simpáticos, con propuestas simples pero efectivas. La gente joven ha respondido y ha encontrado en el techno una forma de liberarse. El techno es una liberación necesaria.

-¿Qué mensaje quiere transmitir ahora con su música?

-Mi especialidad: sacarte de la zona gris y llevarte a lugares que hasta ese momento no existían, ayudarte a ser más feliz y darte una buena dosis de energía positiva para hacer más llevadero el “videojuego” de la vida.

-¿Cómo le gustaría que se recordara su legado dentro de la música electrónica?

-¡Como merezca! Creo que recibo tanto que ya me siento pagado con creces. Aun así, me gustaría que me recordaran como alguien que aportó más allá de la música….Aunque como soy previsor y quiero que mi misión positiva continúe, tengo un plan para que mi energía siga ahí cuando yo no esté… se llama Brisa Play.

-¿Qué significa hoy para ti gritar “¡Viva la Fiesta!”?

-Me causa orgullo y admiración cómo una palabra tan sencilla puede encerrar un significado tan profundo, uno que ha sido creado por el propio público. La hice en 30 minutos, sobre cajas de JB, en el almacén de un after… y mira lo que es ahora esa canción: una de las piedras angulares de la electrónica española, de mi vida y también una fuente de inspiración para otros. No puedo pedir más.

-En marzo viene a Avilés: ¿Algún mensaje?

-Sí: que se preparen física y anímicamente para disfrutar de sensaciones y momentos que crearemos entre todos. Es mi fiesta, y llevo la producción expresamente para asegurarme de que cada luz, cada sonido y cada canción tengan un resultado energético claro: alimentar las ganas de sentirse libre y volver a explorar los propios sentimientos.