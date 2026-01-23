Pedro de Silva: "En los episodios cruciales de Avilés siempre ha habido asturianos"

"En varios de los episodios cruciales de la historia industrial de Asturias y de Avilés ha habido una persona de origen asturiano de por medio. Pasó con Ensidesa, con DuPont y con Thyssen. En los momentos determinantes de la historia reciente de la región siempre hay un asturiano que se la juega". Pedro de Silva, expresidente del Principado, presentó ayer sus memorias dialogadas, "Lo que queda a la espalda" junto a César Iglesias, periodista, tras llevar un tiempo "angustiado por la evaporación de la historia". "Notaba que el afán obsesivo por iluminar el presente iba dejando una sombra en la que se iba perdiendo el pasado, habíamos entrado en un tiempo sin historia o con historia a la carta", señaló el gijonés, que estuvo acompañado por Juan Carlos De la Madrid, historiador, y Silvia Argüelles, presidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, entidad organizadora del acto. "Si no fuese por César Iglesias esto nunca se hubiese hecho", reconoció De Silva, quien confesó haber empezado unas memorias en tercera persona que nada tienen que ver con las ya publicadas, que son en formato dialogo entre el expresidente y el periodista. "Quería hacer algo que transcendiese el intimismo", apuntó.

Asistentes a la presentación. | LUISMA MURIAS

El gijonés aseguró que "en el libro se habla de mí, pero sin abusar", ya que quiso poner el foco "en las personas y maestros que he tenido cerca y que me han guiado a ser lo que soy hoy". "Y no es por modestia", comentó, provocando las risas de un público donde no había ninguna representación de la actual Corporación de Avilés. El que sí estuvo fue su exjefe de gabinete Nicanor Fernández, al que propio De Silva mencionó, además de algunos militantes del PP.

En las memorias también se tratan pasajes de la historia de Asturias, con Avilés como parte esencial de la misma. Desde la aprobación del estatuto de autonomía del Principado hasta las inversiones de 1988 en Ensidesa, un paso clave para el crecimiento de la villa del Adelantado. "Hasta ahora no se sabía como eran las tripas de esas grandes inversiones, aunque hubo muchos riesgos", reveló el expresidente, que cree que esos años se vio la fuerza que tiene Asturias "cuando se muestra unida". Esa, dijo, es "la fórmula magistral". "Estas historias tal vez ayuden a entender lo que ocurrió en la región, pero también para ver de qué modo pueden ocurrir cosas buenas", agregó.

Representantes de Amigos del País, en primer término.

Para César Iglesias, coautor de la obra, el libro "es un ejercicio de reafirmación de los valores ilustrados en Asturias". El periodista destacó que en la actualidad resulta muy complicado ver piezas con mil páginas, como tienen estas memorias, lo que le lleva a pesar casi dos kilos. "Pregunté y repregunté y siempre he tenido respuestas sinceras y llenas de verdad", indicó el mierense, quien quiso poner en valor que la obra "no solo se queda en las andanzas políticos, va mucho más allá porque aquí hay reflexiones de un intelectual orgánico". "Pedro de Silva es político, es una de sus fortalezas, pero antes que eso es un ser pensante que ha frecuentado todo tipo de artes literarias", subrayó.

"Los que les guste la política podrán encontrar preguntas y respuestas, pero si no les gusta, hay otra parte que habla su figura como intelectual, de cómo se ha cultivado en el periodismo, el ensayo o la poesía", aseveró De la Madrid, quien colocó la obra en un nuevo género, inventado por él mismo, la "entrevista ciclópea". "Los dos autores han conseguido bailar pegados con mucha elegancia", afirmó. Silvia Argüelles, por su parte, definió a Pedro de Silva como una "figura esencial en el proceso autonómico de nuestra región" y reconoció que era "un privilegio" contar con el gijonés.