Un proyecto de urbanismo inclusivo con la mujer como protagonista: el alumnado de Mieres expone "La Ciudad de las Damas" en Avilés

El alumnado de bachillerato de Artes del IES Bernaldo de Quirós, en Mieres, ha traído al IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés su exposición "La Ciudad de las Damas". Se trata de una maqueta creada a partir de material reciclado, un skyline de Mieres donde los edificios tienen forma de objetos domésticos. Forma parte del programa Maceas, la Muestra Escolar de Arte Contemporáneo de Asturias y se presentó el año pasado en el IES Cuenca del Nalón. La jefe del departamento de dibujo en el instituto mierense, Gema Ramos, contó que para llevar a cabo el proyecto "surgió la idea de distinguir la primera escritora profesional de la historia, la primera mujer que pudo vivir de su obra".

"En clase hemos debatido y acordado diseñar un proyecto de urbanismo inclusivo, representado a base de un sistema de planos paralelos. No hay barreras ni puntos negros que provoquen inseguridad", explicó una de las alumnas involucradas en el proyecto durante la presentación, Emma Pérez. Además, también se dejaron inspirar por "la ciudad policéntrica, conocida también como ciudad de los 15 minutos, un concepto creado por el urbanista Carlos Moreno, donde todo está suficientemente cercano para que se pueda ir andando o en bicicleta", comentó otra alumna, Ximena González.

La maqueta tiene la silueta de una mujer y encima hay varias figuras de personas: "Para no hacer siempre las mismas, fui creando una persona paseando un perro, escuchando música. Quería hacerlo más dinámico más allá de personas que solo caminan", explicó la alumna África Ripoll. Además, "no se trata de una maqueta de arquitectura, hay muchos errores de escala. Se trata de una obra artística y nos gustaría que cada uno saque su conclusión sobre lo que ven cuando miran la estructura", explicó la profesora Ramos.

Los alumnos del IES Bernaldo de Quirós crearon "una ciudad muy inclusiva, donde los pequeños muñecos le dan proporción a los edificios. Está hecho con cartón que sobraba en el instituto, lo que demuestra que se pueden hacer grandes cosas con materiales sencillos. Además, el alumnado trabajó con mucho entusiasmo, que si se pierde, las cosas no llegan a ningún sitio", añadió otro de los profesores de dibujo del instituto mierense, Carlos Pastrana.

Durante el proceso de creación tomaron varias decisiones en cuanto al diseño de la maqueta: "Todo era importante, saber si le poníamos color o no, o si usábamos más materiales que el cartón y el poco plástico que hay. Finalmente, decidimos seguir en una misma dirección con el objetivo de no incorporar más elementos que pudieran saturarlo de alguna manera", apuntó Ramos.