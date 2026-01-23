Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés

Un choque entre un autobús y un turismo por la invasión del segundo en el carril destinado al transporte público arrojó este mediodía en Avilés un balance de seis heridos.

La Policía Local de Avilés intervino, a las 12.45 horas, en el accidente ocurrido en la Avenida de los Telares entre el citado vehículo particular y un autobús urbano.

Como consecuencia del accidente resultaron heridos 6 pasajeros del bus. Se trata de una mujer de 70 años herida en las piernas, además de un hombre de 49 años y una mujer de 71 con dolor en las cervicales. Junto a ellos también resultó herida una mujer de 60 años, afectada en este caso en la mano y hombro izquierdo.

La peor parte del choque se la llevaron dos pasajeras del transporte público, una de 29 años y otra de 55, que fueron trasladadas en ambulancia al Hospital San Agustín. La primera, con una herida en la pierna y el codo derecho, además de las muñecas y la segunda, con afectación en la espalda y en la cabeza.

Tal como explicaron desde la Policía Local, el accidente se produjo al invadir el vehículo particular el carril reservado para transporte públic por el que circulaba en ese momento un autobús.