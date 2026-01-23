La violencia machista obliga a 134 mujeres a contar con protección policial en Avilés

La Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género en Avilés se reunió esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés presidida por la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, y en ella se dio cuenta de que, a día de hoy, 134 mujeres cuentan con seguimiento policial de protección en Avilés. Todas ellas tienen orden o medidas de protección judicial. Ello significada que son cinco más que en la anterior sesión celebrada el pasado septiembre cuando había en Avilés 129 mujeres bajo protección policial.

Entre esas134 mujeres que actualmente cuentan con seguimiento policial en Avilés no hay ninguna con riesgo extremo ni alto (tampoco la había en la reunión de septiembre) mientras que 5 tienen riesgo medio y el resto presentan riesgo bajo o no apreciado.

Asimismo, hay 112 mujeres en el municipio que cuentan con el teléfono Atenpro que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a su situación personal. Hay 5 mujeres que cuentan con el dispositivo 'Cometa', el teléfono destinado a mujeres que presentan un mayor riesgo en unos momentos concretos.

Por su parte, en la Casa de acogida viven 7 mujeres y 4 menores.

Además de la concejala, entre los asistentes a la reunión se encontraban: Vanesa Fernández Cuetos, asesora jurídica Centro Asesor de la Mujer de Avilés; Verónica Fernández, de Delegación de Gobierno; Susana Suárez, Policía Nacional de la Unidad Atención Familia y Mujer (UFAM); J. Alejandro Díez Felgueroso y José Jacinto Pérez Fernández, de la Policía Local de Avilés, además de Ana Isabel Riesgo, jefa de servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés;Sandra de la Fuente Fernández, responsable de los Servicios Sociales del Ayuntamiento; Claudia González, fiscal de Violencia de Genero de los Juzgados de Avilés; Verónica Concha González, psicóloga clínica responsable del Programa de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Sespa; Rosa Asenjo, del Programa de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Sespa; Paula Iglesias y Gregorio González Mínguez, sargentos de la Guardia Civil junto a Ernesto Pastur, del Servicio de Penas y medidas alternativas de Asturias