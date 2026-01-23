Vox Avilés denuncia el "capricho ideológico" del gobierno con las zonas tensionadas "a la carta"
"El consejero Ovidio Zapico (IU) ha cedido a la presión directa de la concejala Ana Solís (IU), y anuncia ahora una ampliación del análisis al resto del concejo", subraya Martínez Riola sobre la propuesta de valorar nuevos puntos en el municipio más allá de La Magdalena
N. M.
El Grupo Municipal de Vox Avilés ha denunciado la deriva "sectaria y arbitraria" del equipo de gobierno local (PSOE-IU) y del Principado de Asturias en materia de vivienda, tras el anuncio de la Consejería de Vivienda de reabrir y ampliar el estudio de zonas tensionadas a todo el concejo.
La portavoz de Vox Avilés, Arancha Martínez Riola, recordó que: "Los propios informes técnicos de la Consejería reconocieron que sólo el barrio de La Magdalena cumplía los criterios objetivos de la Ley de Vivienda para ser declarado zona de mercado residencial tensionado".
Según Martínez Riola, "el consejero Ovidio Zapico (IU) ha cedido a la presión directa de la concejala Ana Solís (IU), y anuncia ahora una ampliación del análisis al resto del concejo, sin presentar nuevos informes técnicos ni datos objetivos que lo justifique".
La edil reprocha que "primero no había motivos técnicos para declarar todo el municipio como zona tensionada y ahora, de repente, sí los hay", lo que, a su juicio, "confirma que la vivienda en Avilés se gobierna a la carta, al capricho ideológico del equipo de gobierno, más concretamente de sus socios de IU".
Martínez Riola subraya que los informes iniciales fueron claros: barrios como El Quirinal, El Carbayedo, Sabugo, Valgranda, Las Meanas, el centro, Versalles o los barrios del sur "no superaban los requisitos legales para ser considerados zona tensionada. Sin embargo, tras la insistencia política de Ana Solís, que no se conforma con los hechos y exige extender la medida a todo el concejo 'porque cree que debe ser así', el consejero Zapico cede y anuncia una ampliación del análisis sin base técnica actualizada ni nuevos datos públicos", lamenta Vox.
Desde la formación advierten de que esta forma de proceder "rompe la igualdad entre barrios, genera una inseguridad jurídica brutal y deja a propietarios e inquilinos a merced de una agenda política que ya ha empobrecido a medio país".
Vox sostiene que laas zonas tensionadas son "un fracaso probado", y aseguran que "así lo dicen los datos, lo dicen los profesionales y lo confirma el Observatorio del Alquiler", por lo que alertan de que "en Avilés se está imponiendo una política ideológica, arbitraria y sectaria, impulsada por la obsesión de Ana Solís por intervenir todo el concejo sin base técnica", sentencia Arancha Martínez Riola.
