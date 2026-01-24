Fallece Fernando Fernández Núñez, "Nando", que fue director deportivo de la Fundación Municipal de Aviles

Fernando Fernández Núñez, "Nando", ha fallecido este sábado. El que fue director deportivo de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) era una persona muy conocida y querida en la ciudad. Se jubiló en 2022 tras casi 39 años de trabajo. Por aquel entonces, este hombre que comenzó su labor allá por 1983 como coordinador de juegos escolares, dijo tener encomendada otra tarea: arropar a su hija Olaya.

De coordinar juegos escolares, Fernando Fernández Núñez pasó a ocupar el puesto de ayudante de director deportivo en 1991 tras presentarse y ganar su plaza por oposición. "Con los años me ascendieron a director deportivo en la Fundación, cargo que luego cambió de nombre: responsable del Departamento de Promoción y Fomento del Deporte", señalaba en este diario hace ya unos años. Hizo de casi todo, desde coordinar actividades deportivas de la Fundación a participar en actividades protocolarias, reuniones, encuentros públicos y otros muchos a puerta cerrada.

Noticias relacionadas

Se jubiló con buen sabor de boca: "Lo mejor ha sido el compañerismo, en la Fundación somos una gran familia", precisaba. Esta mañana son muchos los amigos que le recuerdan con cariño y tristeza por su pérdida.