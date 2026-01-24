Feria de los estudios superiores en el Colegio San Fernando

El Colegio San Fernando albergó este viernes una nueva edición de la Feria de los Estudios Superiores –en la imagen–, una iniciativa del departamento de Orientación para conocer de primera mano la oferta de estudios superiores y Formación Profesional de algunas de las mejores universidades y centros de formación del país. Esta cita supone el colofón a las Jornadas de Orientación Profesional, que finalizaron una sesión dedicada a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre las 19 universidades y centros formativos se encontraban la Nebrija, Deusto, la Europea de Madrid o la Pontificia de Salamanca.