Feria de los estudios superiores en el Colegio San Fernando
El Colegio San Fernando albergó este viernes una nueva edición de la Feria de los Estudios Superiores –en la imagen–, una iniciativa del departamento de Orientación para conocer de primera mano la oferta de estudios superiores y Formación Profesional de algunas de las mejores universidades y centros de formación del país. Esta cita supone el colofón a las Jornadas de Orientación Profesional, que finalizaron una sesión dedicada a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre las 19 universidades y centros formativos se encontraban la Nebrija, Deusto, la Europea de Madrid o la Pontificia de Salamanca.
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: 'Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Hablan los vecinos de Avilés que aspiran a que sus barrios sean 'zonas tensionadas': 'Queremos alquileres dignos
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- A la venta por más de medio millón de euros un conocido local de Avilés: 'Aquí haces un hotel con 16 habitaciones
- El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...