Ferrero se llena de bienestar con el inicio de unas jornadas de yoga vecinales
La Asociación de Vecinos impulsa clases semanales en el Club Social para fomentar la salud física, mental y la convivencia
La Asociación de Vecinos de Ferrero, en Gozón, ha puesto en marcha unas jornadas de yoga que dieron comienzo este sábado 24. En total, asistieron a la primera clase 13 alumnas y 1 alumno de distintas edades con el objetivo de, además de practicar esta disciplina, compartir experiencias y conversaciones con todos los asistentes. Todos ellos acudieron con las ganas y energía, pues se trata de "una experiencia muy positiva para cualquiera que decida practicarlo", aseguró una de las presentes, Noemí Fernández.
Gran parte de los vecinos y vecinas del lugar se animaron a participar en la actividad gracias a las consecuencias positivas para la salud, tanto física como mental, para encontrarse mejor y salir satisfechos al acabar las clases. Estas se realizan en el Club Social del pueblo, todos los sábados. De esta forma, la sede se convertirá por un tiempo en un espacio de bienestar en el que sus vecinos y vecinas a buen seguro y donde podrán compartir sus experiencias sobre el beneficio del yoga.
El presidente de la asociación vecinal, Pepe Otero, espera que "estas clases sirvan a nuestros vecinos para mejorar su bienestar general", pues a pesar de que pueden vivir en un lugar donde la calma es mucho mayor, la gran mayoría desarrolla su trabajo habitual en la ciudad con todo lo que ello implica.
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: 'Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos
- Hablan los vecinos de Avilés que aspiran a que sus barrios sean 'zonas tensionadas': 'Queremos alquileres dignos
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- A la venta por más de medio millón de euros un conocido local de Avilés: 'Aquí haces un hotel con 16 habitaciones
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...