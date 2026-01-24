"La folclórica" inaugura la programación cultural del trimestre en Castrillón

Las actividades culturales previstas para este primer trimestre de 2026 el concejo de Castrillón da comienzo este sábado con la representación de "La Folclórica", una producción musical de Saltantes Teatro, que aunará música e interpretación. Nerea Vázquez se subirá al escenario para convertirse en "la mejor folclórica", acompañada por la música en directo de Carla Armas. Juntas, haciendo un cóctel con las mayores virtudes musicales e interpretativas de las más grandes, llevará a los espectadores a un viaje por la vida y obra de las mayores folclóricas. La cita es a las siete y media de la tarde, en el teatro anexo a la iglesia de Pillarno. La duración del espectáculo, apto para todos los públicos, es de 70 minutos. Hasta el 28 de marzo, la programación cultural de Castrillón incluye una decena más de espectáculos en distintos puntos del concejo. David Acera presentará su último trabajo en la biblioteca de Salinas el día 30 de este mes; en la de Piedras Blancas el 5 de febrero habrá una experiencia poética con ‘Pan de luna’; La Merced acogerá un concierto a la luz de las velas los días 6 y 7 de febrero; y habrá también actuaciones en San Adriano o Raíces en estos meses. Esta programación, externalizada en otros centros culturales del concejo fuera de Piedras Blancas, se ha llevado a diferentes enclaves del concejo en tanto que se concluye la obra del Valey Centro Cultural.