Homenaje a través de la comedia a Miguel Mihura

"Mihura, el último comediógrafo", la obra que llenó –y divirtió anoche– a un auditorio del Niemeyer con lleno hasta la bandera, se presenta como un homenaje al teatro, a sus oficios, a nuestra historia y, especialmente, a Miguel Mihura. La comedia dirigida por Beatriz Jaén a partir del texto de Adrián Perea (en la imagen , está llena de humor y amor, una comedia que habla de la escritura como acto de resistencia y como modo de trascender la realidad, una comedia que ante todo nos hará reír y soñar. El elenco, con nombres como David Castillo, Paloma Córdoba, Esperanza Elipe, Esther Isla, Rulo Pardo, Kevin de la Rosa y Álvaro Siankope, hizo ls delicias del público avilesino, que aplaudió este sincero homenaje al autor de "Tres sombreros de copa", cuyo éxito –como anoche– le llegó cuando logró estrenar su gran obra dos décadas después de haberla escrito.