Un "Hospital con alma": el San Agustín inicia en Avilés los actos conmemorativos de su 50 aniversario

Fue en un año de huelgas, en una época que se clamaba por libertad. Ocurrió casi al tiempo que Adolfo Suárez era nombrado presidente del Gobierno. Era un 1976 cuando el Hospital San Agustín nacía como Residencia en un camino de Heros, en una especie de atalaya que se asomaba a un Avilés cambiante. Ahora ese hospital, universitario desde hace una década, celebra sus bodas de oro, cincuenta años desde que un mes de mayo abrió sus puertas con tres servicios: Urgencias, Ginecología y Pediatría. El resto, vino después.

Y desde entonces no ha dejado de crecer, ni lo hará: la previsión del Gobierno regional es que el equipamiento sanitario crezca no en volumen sino en servicios para adaptarse mejor a la demanda de los pacientes, el nuevo mapa sanitario, que llega hasta el Occidente asturiano, y las nuevas tecnologías, como avanzó ayer la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que participó en la presentación del programa de actividades conmemorativas que desarrollará hasta mayo.

Estuvo también el gerente del Sespa, Aquilino Alonso, y el gerente del área, Miguel Rodríguez, entre un nutrido grupo de trabajadores, extrabajadores, representantes de los nueve ayuntamientos que tienen al Hospital San Agustín como referencia actualmente (Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco) y de distintos colectivos vinculados al centro como Cruz Roja, Difac o la Asociación Contra el Cáncer.

Miguel Rodríguez, Mariví Monteserín, Saavedra y Aquilino Alonso, ayer, en el San Agustín, con los vinilos conmemorativos en la fachada de consultas externas. / G. R.

Las actividades se desarrollarán en los nueve concejos que hasta la entrada en vigor del nuevo mapa sanitario formaban parte del área de influencia del Hospital San Agustín. De esta manera, se pretende abrir la programación a la ciudadanía, que podrá disfrutar de conciertos, actividades deportivas, exposiciones, charlas y talleres. El calendario también incorpora encuentros científicos, conferencias, concursos y un acto institucional el 19 de mayo.

La titular de Salud, Concepción Saavedra, ha destacado hoy que la celebración del 50 aniversario del San Agustín marca un punto de partida para alcanzar una nueva meta. “A partir de ahora será centro de referencia de una zona geográfica más amplia que tendrá nuevos servicios y prestaciones, como la unidad de ictus”, ha precisado.

Entre los nuevos retos ligados a la transformación del sistema sanitario, Saavedra ha citado la adaptación al envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la complejidad clínica, la atracción y fidelización del talento profesional, la innovación digital, la inteligencia artificial y la medicina basada en datos. También ha incidido en el refuerzo de la investigación, la docencia, la transferencia del conocimiento y la mejora de la continuidad asistencial con atención primaria y sociosanitaria, así como la necesidad de avanzar en modelos organizativos más eficientes, sostenibles y centrados en las personas.

A su juicio, los 1.709 profesionales que integran la plantilla “forman el alma de la institución sanitaria” y han sido capaces, junto a los que han trabajado en estas cinco décadas, de combinar experiencia, calidez humana y trato cercano para lograr los mejores resultados clínicos.

Por su parte, el gerente del área, Miguel Rodríguez, ha manifestado que celebran “cinco décadas de compromiso con la salud de la población, de evolución de un hospital comarcal a un hospital universitario y de referencia”.

Directivos del Sespa y el San Agustín con algunos alcaldes. / G. R.

Plantación del árbol de la memoria

Durante el evento también se ha plantado el árbol de la memoria en los jardines del HUSA y se ha enterrado la cápsula del tiempo que llevaba en su interior, entre otras cosas, una portada de LA NUEVA ESPAÑA. En todos los eventos se usará el logotipo diseñado por la ilustradora avilesina Eugenia Caneiro Gago, ganadora del concurso del 50 aniversario.

Al acto han asistido alrededor de un centenar de personas, entre ellas alcaldes y alcaldesas, autoridades civiles, equipos directivos, asociaciones de pacientes, junta de personal, asociación de antiguos trabajadores y una amplia representación de los profesionales sanitarios.