Serrat, Dalí, García Márquez, Orson Welles... los protagonistas del Archivo Colita que se quedarán para siempre en el Niemeyer

El Archivo Colita Fotografía y su director y heredero, Francesc Polop, han formalizado la donación de quince obras originales de la fotógrafa a la Fundación Niemeyer procedentes de la exposición "Colita. Arte y Parte", que se pudo visitar desde junio pasado a este enero en la Sala de Fotografía del Centro Niemeyer. Esta donación supone un importante enriquecimiento del patrimonio artístico de la Fundación Niemeyer y refuerza su compromiso con la conservación y difusión de la fotografía contemporánea, así como con la figura de Colita, una de las fotógrafas fundamentales de la cultura visual española del siglo XX.

Las quince obras representan de manera significativa el universo creativo de la fotógrafa, su mirada irónica y comprometida, y su estrecha vinculación con el mundo cultural, artístico y social de su tiempo. Entre las imágenes se incluyen retratos de personalidades emblemáticas como el cantante Joan Manuel Serrat y el cineasta Orson Welles, así como tres imágenes pertenecientes a la serie dedicada a la bailaora Carmen Amaya. La donación se completa con tres retratos realizados en 1969 a Gabriel García Márquez, que Colita llevó a cabo en una sesión fotográfica en su estudio. A ellos se suma el retrato de Terenci Moix y otro de Rafael Alberti con Antonio Gades, realizado durante su exilio en Roma.

También hay una imagen del funeral del Franco en Madrid en 1975, que Colita retrató con su cámara y el retrato de Salvador Dalí con el rey Juan Carlos I al fondo y Joan Pons con su capirote sentado en la escalera de su casa, justo homenaje a un artista que ya tuvo la exposición "La esencia de lo mágico" en la Cúpula del Centro Niemeyer en el año 2022.

Complicidades y trueques tras la cámara

Colita (24 de agosto de 1940 - 31 de diciembre de 2023) fotografió sistemáticamente todo lo que sucedía a su alrededor —compartiendo momentos únicos, sucesos, performances artísticas, presentaciones, exposiciones, rodajes de películas, conciertos—, definiendo ante todo como fotoperiodista y “curiosa impenitente”.

La fotógrafa se acercó tanto a quienes fotografiaba que estableció amistades, sinergias, complicidades, trueques y, sobre todo, muchas, muchas risas. En su trabajo, quedó siempre plasmado el humor, la amistad y la sagacidad, entre muchas otras cualidades, dejándonos imágenes dotadas de un profundo humanismo.

La obra de Colitafigura en la colección del Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Reina Sofía. En 1998 el Ayuntamiento de Barcelona le impuso la Medalla al Mérito Artístico junto a los fotógrafos Oriol Maspons y Leopoldo Pomés. En 2014 le fue concedido el Premio Nacional de Fotografía, que rechazó por la situación de la cultura y la educación en España.