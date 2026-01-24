El PP de Avilés acusa al Gobierno de incumplir la ley y anuncia alegaciones al presupuesto

La portavoz del PP en Avilés, Esther Llamazares, ha asegurado tras la aprobación de los presupuestos municipales que van a presentar una alegación. Señaló que "es la única posibilidad que tenemos de intentar forzar a este Gobierno para que haga un cumplimiento de la ley, pues aquí parece que todo es gratuito y que está exento de hacerlo", afirmó.

Llamazares subrayó el hecho de que "no es la primera vez que el interventor municipal hace observaciones en el presupuesto", refiriéndose a uno de los puntos más graves que afecta al anexo de personal. El grupo municipal destacó que, tal y como se recoge en el informe de intervención, el Ayuntamiento cuenta con 530 puestos en la Relación de Puestos de Trabajo, "pero solo 495 tienen dotación presupuestaria. Cuando eso sucede, si hay 35 puestos que no son necesarios, lo que hay que hacer es amortizarlos", aclaró la portavoz. Además, mantienen que esta situación "no ha pasado solo en este ejercicio, viene pasando desde hace años, tal y como dice el intervintor en su informe".

Otra de las advertencias señaladas por el PP se refiere a los más de un millón de euros destinados a productividad, sin que conse el cumplimiento de los límites legales. "Eso tampoco se ha explicado en ningún momento", lamentó Llamazares. También hizo hincapié en el problema que supone que estas decisiones no sean técnicas, sino políticas: "Si los técnicos están diciendo que no es correcto y aun así se hace, lo que vemos no es un error, es una voluntad política de hacer las cosas como mejor les conviene".

El PP apunta también la existencia de una "ingeniería financiera". "Hemos denunciado que hay una arquitectura de empresas y de entes asociados a este Ayuntamiento que se están usando para desdibujar las cuentas reales", afeó Llamazares, pues "ver un presupuesto y no conocer la realidad de una ciudad es muy preocupante". También manifestaron su descontento sobre que el presupuesto no refleje los compromisos anunciados por el Gobierno municipal. "Si el ayuntamiento anuncia que va a construir un palacio de deportes, un pabellón o un centro sociocultural, lo lógico es que ese compromiso conste en el presupuesto municipal y no solo en anuncios en los medios de comunicación", sostuvo.

Desde la formación popular sostienen que su objetivo tras esta alegación no es bloquear el presupuesto, sino elegir legalidad: "No vamos a permitir que un presupuesto se convierta en la broma de turno del Gobierno ni en el panfleto electoral del Partido Socialista para 2027", concluyó Llamazares, comentando que "puede no gustarnos lo que se plantea, pero como mínimo se tienen que cumplir las reglas del juego como lo hacen el resto de ciudadano".