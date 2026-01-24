Queipo anuncia un "nuevo ciclo político" para el PP en Asturias (y esta es su postura sobre el partido en Avilés)

«Queremos poner en marcha un nuevo ciclo político, con el que esperamos preparar unas buenas candidaturas para las municipales del 2027 y empezar a trabajar por los vecinos». Álvaro Quiepo, presidente regional del PP, fue el encargado de cerrar el congreso local de su partido en Soto del Barco y Muros del Nalón, donde Sarah Rodríguez Arango fue la elegida como presidenta en el Bajo Nalón, que coge el testigo de José Manuel Díaz ‘Pipo’, líder local durante los últimos años.

Queipo destacó que la salud del PP en los dos concejos de la desembocadura del Nalón es «muy buena y está especialmente bien de ánimos». «Queremos crear un equipo de trabajo que baje el mensaje del Partido Popular a todos los pueblos de estos municipios y que consiga recoger toda la información de los vecinos que nos quieran hacer llegar, para hacer política de cercanía», destacó el popular, que reconoció que, a pesar de la cercanía de las elecciones municipales, «todavía no estamos preparando las candidaturas». «Desde que fui elegido presidente autonómico estamos renovando las estructuras internas, algo que culminaremos con este congreso y el de Oviedo. Es un paso importante para ocuparse de ir construyendo esas candidaturas y hacer el planteamiento programático, para poner en papel las respuestas a los problemas de los vecinos del Bajo Nalón, subrayó.

Queipo no quiso mojarse a la hora de hablar de la posible candidata a las elecciones de Avilés, algo que parece que se decidirá entre Esther Llamazares, actual portavoz popular, y Estefania Rodríguez, presidenta del PP avilesino. «En Avilés tampoco estamos hablando de candidaturas todavía. Estamos en el proceso previo en el que estamos recogiendo toda la información y dando a conocer las ideas del partido. Ya hablaremos, cuando toque, de quiénes serán las personas encargadas de encabezar esos proyectos y de aspirar a las distintas alcaldías de toda Asturias», sentenció.