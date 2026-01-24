Sale a licitación la obra de reordenación del tráfico de la calle la Cámara

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación el contrato para la reordenación del tráfico rodado en la calle La Cámara y la avenida Alemania con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y habilitar nuevas plazas de aparcamiento en este entorno.

Según el Consistorio, esta actuación "permitirá mejorar los recorridos y evitar aglomeraciones en ambas vías", que conectan el centro de la ciudad con la zona norte. La obra contempla una inversión de 132.599,37 euros y el plazo de ejecución es de 3 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 12 de febrero para presentar sus ofertas.

Entre otros trabajos se procederá a la demolición de pavimentos y aceras actuales que serán sustituidos por unos 400 metros cuadrados de nuevo asfaltado en la calzada, 471 metros lineales de bordillo y más de 430 metros cuadrados de baldosa. En cuanto a zonas verdes, se extenderá la superficie actual y se llevará a cabo la hidrosiembra de especies de jardinería en una superficie global de unos 400 metros cuadrados en el conjunto de la actuación. En cuanto al tráfico, en la Calle La Cámara, se actuará en el tramo desde su intersección con la Avenida de Alemania y hasta la calle Pruneda.

También se eliminará el carril de bajada desde Pruneda, habilitando un único carril con un ancho de 4,40 metros, además de crear plazas de aparcamiento en batería a ambos lados. La remodelación afectará también a la avenida de Alemania, donde habrá cambios en el tramo comprendido entre la calle La Cámara hasta su confluencia con José Manuel Pedregal. Se modificará el sentido de uno de los dos carriles actuales para permitir la circulación hacia La Cámara.

Además de la reordenación del tráfico también se llevará a cabo mejoras en los pasos peatonales y se crearán nuevas isletas para delimitar los carriles e incorporar ahí zonas verdes.