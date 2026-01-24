Fin de semana de los platos de cuchara en los restaurantes de Gozón
M. O.
Las III Jornadas Gastronómicas de la Cuchara de Gozón y Carreño, una cita que ya se ha consolidado como imprescindible en la agenda culinaria del invierno asturiano y que está cosechando un éxito rotundo de público y crítica, continúan estefin de semana. La iniciativa, impulsada por la Junta Local de Otea en Gozón con el respaldo del Ayuntamiento, ha logrado algo más que llenar los comedores: ha unido fuerzas entre los concejos de Gozón y Carreño. Nueve establecimientos –ocho gozoniegos y uno carreñense– se han convertido estos días en templos de los amantes de los guisos y los platos caseros.
En estas jornadas hay espacio para la fabada o un pote asturiano con berzas, ideales ambos para reponer fuerzas. Hay espacio también para los callos que se presentan untuosos y con ese punto picante que pide pan, mientras que el arroz caldoso ofrece una textura melosa para los amantes de ese plato.
