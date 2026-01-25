Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos

Un incendio en un garaje de la calle Balandro, en el barrio del Nodo de Avilés, ha obligado a evacuar a medio centenar de personas, además de provocar un amplio despliegue de los equipos de emergencias, con dos ambulancias y varios camiones de bomberos. Todo hace indicar que las llamas se produjeron por un cortocircuito en uno de los coches estacionados, un BMW blanco. Tras más de dos horas sin poder entrar en sus casas, a las 16.20 horas los vecinos ya pudieron volver a entrar a sus hogares.

Sobre la hora de comer un coche, aparcado en el garaje del edificio, empezó a arder. Por suerte, estaba en una zona apartada, lo que hizo que las llamas apenas afectasen a otros vehículos. De hecho, tan solo resultó dañado un coche más. La rápida intervención de los Bomberos, que se desplazaron al lugar sobre las 14.30 horas, fue clave para el incendio no fuese a más.

El fuerte humo provocado por el coche hizo que medio centenar de personas tuvieron que abandonar sus hogares hasta que se completaron las labores de extinción. El Ayuntamiento de Avilés puso a disposición de los vecinos un autobús, ya que en principio se pensaba que sería necesario desalojarlos al Quirinal. Finalmente, muchos optaron por aprovechar el vehículo para no mojarse de la fuerte lluvia que acompañó durante la tarde. El conductor del bus fue despedido entre aplausos cuando todos pudieron volver a sus casas.

EN IMÁGENES: El incendio en un edificio del barrio del Nodo, en Avilés / Mara Villamuza

"Ha sido todo muy espectacular, por la columna de humo que se generó. Inmediatamente, actuaron los bomberos y las ambulancias, además de que vino un autobús para alojar a la gente. Montamos un dispositivo en el Quirinal, por si el tiempo de desalojo era largo, aunque suponíamos que podrían pasar la noche en sus casas", señaló Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, que acudió al lugar de los hechos junto a Manuel Campa, teniente de Alcalde. La regidora estuvo en comunicación constante con los vecinos y, de heco, participó en una asamblea con los afectados, para informar de lo sucedido.

Carlos Sánchez, jefe de Bomberos de la zona centro, explicó que "se evacuaron los dos portales afectados por el humo generado por el incendio de dos coches". "Hasta que no vimos que había seguridad total no dejamos a la gente volver a sus casas", subrayó. Además, dos vecinos quedaron confinados en su casa al ser personas con movilidad reducida. "El problema que tenemos ahora es que el portal 18 no tiene luz y que no hay agua en ninguno de los dos portales por una fuga. Están los técnicos intentando arreglarla", sentenció