Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja en AsturiasAsturias y MercosurCarrera ilegal GijónBarça-Real OviedoRadioterapia pionera para el cáncer
instagramlinkedin

Avisos de emergencia por todo Castrillón: la Policía Local vigilará toda la zona costera del concejo

Se ha restringido el acceso a La Peñona

Uno de los avisos puestos en Castrillón

Uno de los avisos puestos en Castrillón / A. C.

N. M.

La Policía Local de Castrillón, con motivo de la alerta roja decretada por el temporal, ha colocado varios avisos de advertencia por todo el concejo, para alertar a los vecinos de posibles desprendimientos de árboles u otros objetos en los parques y sendas.

Además, como suele ser habitual cuando ocurren episodios como este, se ha restringido el acceso a La Peñona, en Salinas.

Noticias relacionadas

Durante todo el domingo habrá diferentes patrullas en toda la zona costera de Castrillón, para vigilar que nadie pueda ponerse en peligro al querer acercarse a ver las olas. Cabe recordar que la alerta por temporal se alargará hasta las doce de la noche

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  2. Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: 'Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos
  3. Hablan los vecinos de Avilés que aspiran a que sus barrios sean 'zonas tensionadas': 'Queremos alquileres dignos
  4. Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
  5. La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
  6. Amplio despliegue policial y de Bomberos por incendio en un garaje en el barrio del Nodo, en Avilés
  7. Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
  8. El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...

Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés

El Avilés encalla en el diluvio del Suárez Puerta: derrota de los blanquiazules ante un combativo Lugo

El Avilés encalla en el diluvio del Suárez Puerta: derrota de los blanquiazules ante un combativo Lugo

Izquierda Unida denuncia una subida "desproporcionada" de la tasa de la basura en Castrillón y carga contra PP y Vox

Izquierda Unida denuncia una subida "desproporcionada" de la tasa de la basura en Castrillón y carga contra PP y Vox

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Lugo de Primera Federación (1-2)

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Lugo de Primera Federación (1-2)

Un capitán, un pueblo y la mar: el pregón de Pichi Suárez por las fiestas del Socorro de Luanco

Un capitán, un pueblo y la mar: el pregón de Pichi Suárez por las fiestas del Socorro de Luanco

Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos

Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos

"Fue una escena de terror": el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés

"Fue una escena de terror": el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés

Raquel Ruiz, sobre las alegaciones del PP al presupuesto: "Su intención únicamente es paralizar su ejecución"

Raquel Ruiz, sobre las alegaciones del PP al presupuesto: "Su intención únicamente es paralizar su ejecución"
Tracking Pixel Contents