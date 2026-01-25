Avisos de emergencia por todo Castrillón: la Policía Local vigilará toda la zona costera del concejo
Se ha restringido el acceso a La Peñona
N. M.
La Policía Local de Castrillón, con motivo de la alerta roja decretada por el temporal, ha colocado varios avisos de advertencia por todo el concejo, para alertar a los vecinos de posibles desprendimientos de árboles u otros objetos en los parques y sendas.
Además, como suele ser habitual cuando ocurren episodios como este, se ha restringido el acceso a La Peñona, en Salinas.
Durante todo el domingo habrá diferentes patrullas en toda la zona costera de Castrillón, para vigilar que nadie pueda ponerse en peligro al querer acercarse a ver las olas. Cabe recordar que la alerta por temporal se alargará hasta las doce de la noche
