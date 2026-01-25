Avisos de emergencia por todo Castrillón: la Policía Local vigilará toda la zona costera del concejo

La Policía Local de Castrillón, con motivo de la alerta roja decretada por el temporal, ha colocado varios avisos de advertencia por todo el concejo, para alertar a los vecinos de posibles desprendimientos de árboles u otros objetos en los parques y sendas.

Además, como suele ser habitual cuando ocurren episodios como este, se ha restringido el acceso a La Peñona, en Salinas.

Durante todo el domingo habrá diferentes patrullas en toda la zona costera de Castrillón, para vigilar que nadie pueda ponerse en peligro al querer acercarse a ver las olas. Cabe recordar que la alerta por temporal se alargará hasta las doce de la noche