Un capitán, un pueblo y la mar: el pregón de Pichi Suárez por las fiestas del Socorro de Luanco

Luanco se ha zambullido de lleno en las Fiestas del Santísimo Cristo del Socorro. Ha sido el capitán de marina José Francisco Suárez Fernández, conocido como “Pichi Suárez”, quien, aunque jubilado, ha guiado a su tripulación —que ha llenado el salón de actos del instituto luanquín— hacia la fiesta del milagro.

Decían este domingo en Luanco que hacía “día del Socorro”. Tal vez por el viento. Tal vez por las olas. Se referían, en cualquier caso, a un tiempo desapacible como el que probablemente hubo aquel enero de 1877 cuando, a pesar de un fortísimo temporal, las cuatro lanchas de Luanco que habían salido a la pesca del besugo consiguieron arribar: una a Tazones y las otras tres al puerto de Gijón. Desde entonces, y ya son 250 años, Luanco recuerda este suceso que ahora, en palabras del alcalde de Gozón, Jorge Suárez, es la suma de devoción, agradecimiento, arraigo, convivencia y respeto.

Si bien ya se han celebrado distintos actos festivos, fue Pichi Suárez el encargado de leer el pregón del Cristo del Socorro: dieciséis folios que se hicieron cortos en la voz del capitán, que, uniformado y también emocionado, hilvanó la historia de una vida ligada a la mar. La suya. Nacido en Luanco en 1933, el pregonero es hijo de Valentín y Águeda, y el mayor de cuatro hermanos de una familia conocida por el apodo de “los de Canales”. Hizo estudios superiores en la Escuela Náutica de La Coruña, donde obtuvo el título en 1955.

Comenzó su discurso con palabras de agradecimiento: “A todos los que me habéis concedido el inmenso honor de ser pregonero de las fiestas del Cristo del Socorro. Y a todos los que hacéis posible estas celebraciones”, dijo ante un abarrotado salón de actos. Pichi Suárez fue el pregonero más longevo del Cristo del Socorro.

EN IMÁGENES: pregón del Cristo del Socorro en Luanco por Pichi Suárez / Mara Villamuza

Recordó su infancia junto a sus tres hermanos, Valentín, Ángel y Monchú. Jugaban al fútbol en el parque con una pelota de trapo. “De aquellos partidos salió el germen que nos llevó a jugar en el Marino, el equipo del pueblo. Mi hermano Valentín hizo carrera llegando a jugar en el Oviedo y en el Deportivo de La Coruña. En este terreno hay opiniones diversas sobre cuál era el mejor de los cuatro hermanos… (…). Monchú era rápido y duro, y de su genética dan fe sus dos hijos, Juanma y Monchu, que jugaron en Primera División”, leyó.

Dedicó también unas palabras a las marañuelas que hacía su madre… “¡Qué riques!”. Y a la pasión por el maquetismo naval de su padre, Valentín Suárez, que hoy da nombre a una sala del Museo Marítimo. El pregonero heredó la afición, y suya es la famosa maqueta del clíper británico Cutty Sark que se puede ver en el citado centro cultural.

Pichi Suárez embarcó por primera vez en 1955. Fue en el Castillo Gibralfaro: “Entonces cargábamos carbón en San Esteban”, destacó. En 1964 llevó por primera vez un barco bajo su mando, el Santiago López. “Desde entonces y hasta mi jubilación viví más en la mar que en tierra. Fueron años duros, especialmente por la distancia con la familia: mi esposa Inés, que conocéis como ‘la Peque’, y mis tres hijos. Hoy tengo además dos nietas y un nieto, María, Lucía y Thomas”.

El pregonero hizo un recorrido por su trabajo en la mar, que lo vio madurar. Animó a participar en la fiesta en honor al Cristo del Socorro y terminó con un poema que atribuyó a Masaveu: “(…) Jubilados de la mar, vuestra andadura es resaca de amor y desengaños, sin nave, ni timón ni singladura (…)”.

Pichi Suárez, atracado —como decía el poema— al muelle de los años, recibió en forma de aplausos el cariño de los suyos, los luanquinos. Y el mejor piropo, el de su nieta: “¡Estás hecho un pincel!”.

Luanco ya está en fiestas del Socorro.