Éxito en Avilés del primer partido federado de fútbol andando
Avilés acoge este fin de semana el primer evento federado de fútbol andando en Asturias, organizado por la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias y la Fundación Deportiva Municipal. Hoy será la segunda jornada de 10.30 a 14.30 horas en las pistas del colegio del Quirinal. Participan un total de 29 equipos (25 masculinos y 4 enteramente femeninos) y 247 futbolistas (198 hombres y 49 mujeres). El Fútbol andando es una modalidad sin carrera, sin contacto y sin entradas, basada en el control del juego a ras de suelo y la seguridad de los participantes.
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: 'Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos
- Hablan los vecinos de Avilés que aspiran a que sus barrios sean 'zonas tensionadas': 'Queremos alquileres dignos
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- A la venta por más de medio millón de euros un conocido local de Avilés: 'Aquí haces un hotel con 16 habitaciones
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...