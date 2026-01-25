Éxito en Avilés del primer partido federado de fútbol andando

Avilés acoge este fin de semana el primer evento federado de fútbol andando en Asturias, organizado por la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias y la Fundación Deportiva Municipal. Hoy será la segunda jornada de 10.30 a 14.30 horas en las pistas del colegio del Quirinal. Participan un total de 29 equipos (25 masculinos y 4 enteramente femeninos) y 247 futbolistas (198 hombres y 49 mujeres). El Fútbol andando es una modalidad sin carrera, sin contacto y sin entradas, basada en el control del juego a ras de suelo y la seguridad de los participantes.