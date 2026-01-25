Folclore para estrenar el 50.º aniversario del centro hospitalario
El HUSA está de aniversario: el próximo mayo soplará 50 velas desde que abrió sus puertas a los primeros enfermos. En conmemoración de esta efeméride, el centro ha organizado numerosos actos que se sucederán en los próximos meses. Así, pues, ayer hubo música y baile en el salón de actos del complejo sanitario para gusto de muchos enfermos y sus familiares. Actuaron, en primer lugar, "Arduríu Pixuatu", de Cudillero, en la imagen de la izquierda; luego, la Banda de Música de Corvera, en la fotografía de la derecha. El día 31 la programación se desplazará a Muros, donde se celebrará la carrera solidaria "El ángel de Javi".
