Izquierda Unida denuncia una subida "desproporcionada" de la tasa de la basura en Castrillón y carga contra PP y Vox

Izquierda Unida de Castrillón ha anunciado que está valorando la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la reciente modificación de la ordenanza municipal que regula la tasa de la basura. Se trata de la norma que fija cuánto pagan los vecinos y vecinas por el servicio de recogida de residuos. La decisión se tomó tras recibir una respuesta desfavorable por parte de la Intervención municipal a la reclamación que había presentado contra el cambio aprobado, que afecta concretamente al artículo 5 de la Ordenanza nº 502.

Consideran que el informe se limita a avalar la decisión política adoptada por el equipo de gobierno, una que no se ajusta a la normativa sin entrar a valorar el fondo del problema. Aseguran que se trata de una redistribución desproporcionada del coste de este servicio, eximiendo de cualquier esfuerzo a amplios sectores económicos y dotando de un gran incremento a los hogares.

Hacen referencia a las dudas que plantea esta modificación en cuanto a su legalidad, que se aleja del principio de "quien contamina, paga" recogido en la Ley 7/2022. Añaden también que esto afecta a los principios de igualdad, capacidad económica y oposición de la arbitrariedad, pues se traslada el déficit del servicio casi por completo a los castrillonenses a la par que se congelan las tarifas de hostelería, empresas y profesionales.

Desde Izquierda Unida consideran que el Ayuntamiento no puede justificar este cambio apelando a la libertad de decisión política, ya que, a su juicio, no se pueden aprobar ordenanzas que resulten claramente injustas o que no se ajusten a la ley. Afirman que la autonomía municipal no permite tomar decisiones arbitrarias ni favorecer a determinados sectores económicos mientras el coste recae sobre las economías de las familias del concejo. Creen que esta subida de la tasa de la basura se ha convertido en un castigo para los hogares, mientras que se protege a quienes más residuos genera y manifiestan que llegarán hasta el final para evitar que se consolide un nuevo atropello por parte del PP y Vox.