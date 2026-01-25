José María Leal, autor de una tesis sobre la pesca en el Cantábrico: "Avilés fue absolutamente vital como puerto comercial y exportador de carbón"

José María Leal ha sido distinguido recientemente en la XII edición de los premios Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía en Galicia, uno de los mayores reconocimientos otorgados por las universidades gallegas. El avilesino, profesor de la Uned en Pontevedra e investigador en la Universidad de Santiago de Compostela, fue galardonado por su tesis "Pesca y negocio en la Galicia cantábrica. De Cariño a Ribadeo entre el Catastro de Ensenada y el desestanco de la sal", que trata sobre las relaciones comerciales y pesqueras entre Galicia y Asturias.

-¿Asturias y Galicia, también primas hermanas en la pesca? ¿Cuál ha sido el mayor descubrimiento de su tesis?

-Va sobre la pesca y negocio marítimo en lo que sería el Cantábrico gallego, algo que no se trabajó nunca dentro de la historiografía gallega. Cuando me puse a investigar, me di cuenta de que no se puede acotar el estudio ciñéndolo solo a Galicia, porque los mares gallegos mantuvieron relaciones importantísimas con Asturias, tanto comerciales como de corso. Me tuve que derivar mucho más allá y ver hacia dónde iban los flujos comerciales de Galicia con Asturias.

-¿Qué fue lo que más le sorprendió de descubrir cuando hizo este estudio sobre los vínculos comerciales y pesqueros de Galicia?

-Descubrir en documentos gallegos a asturianos, sobre todo de lo que sería la zona costera central: Luanco, Candás y Avilés, en el siglo XVII pescando en Galicia, la ballena, la sardina, etcétera. Pero lo que me sorprendió es que las autoridades gallegas, bien locales o bien los señores dueños de los puertos, los nobles o la Iglesia, para dirimir conflictos entre los mareantes gallegos, curiosamente acudían como testigos a pescadores asturianos. Localicé a gente de Luanco, Candás, Avilés y Luarca, entre otros. Les utilizaban en esos pleitos y en los documentos se cita fundamentalmente la honradez que se les atribuía. No utilizaban cualquier arte prohibida, utilizaban exclusivamente aquellas que los gremios gallegos imponían.

-Entonces Avilés ha tenido un papel muy importante dentro de este entramado comercial y pesquero, ¿no?

-Avilés y Luanco. Los gremios, tanto de Sabugo como de Luanco, enviaban gente a pescar y a comprar sardina. La elaboraban, la procesaban en Viveiro, en Lugo, y luego la mandaban a Avilés ya salada. Además, cuando los gallegos desde Vigo, Pontevedra o Arousa enviaban vinos de Viveiro hacia el norte, sobre todo al País Vasco, debían apoyarse y hacer escala en puertos asturianos. En esas escalas obedecían a los ataques de la Royal Navy inglesa, que nos hacían corso, nos atacaban a nuestros barcos comerciales con objeto de cortocircuitar nuestro comercio. Para protegerse, los gallegos utilizaban los puertos asturianos. En su vuelta recalaban en Avilés a recoger cal, sidra, jamones o carne salada y piedras de molino para llevarlas a Galicia.

-Una de las conclusiones a la que llega en su tesis es que el Cantábrico no fue solo patrimonio de cántabros o vascos. ¿Por qué cree que esa idea está tan arraigada?

-Nosotros, los asturianos, sí nos referimos al Cantábrico, pero no lo reivindicamos como los vascos o los cántabros. Los gallegos se olvidaron de él. Solo se dedicaron a repasar y a ver el Atlántico. Es como si la historiografía tanto gallega como asturiana hubiesen renunciado a ese mar que tanto bien les hizo, entre otras cosas porque es imposible concebir el comercio marítimo español si no se hace mención tanto al Atlántico como al Cantábrico.

-¿Qué tipo de fuentes utilizó para realizar esta tesis?

-Fundamentalmente fuentes primarias, las que hacen literalmente los afectados. Protocolos de notarios que fui encontrando en los archivos gallegos. Hay otras fuentes que encontré en Simancas y en Viso del Marqués, en el Archivo General de la Marina, que hacía el Estado. Ahí se ve cómo la armada española, tanto con los austrias como los borbones, se nutría fundamentalmente de pescadores, marineros, mariscadores y fareros. Se acudía a los puertos para decir a los gremios cuántos marineros y pescadores hay en cada lugar. Avilés aportaba una cantidad importante porque era la capital del distrito marítimo del centro de Asturias.

-¿Cree que la importancia histórica de Aviles y la comarca en el ámbito marítimo ha sido suficientemente reconocida en general?

-Empieza a reconocerse, sobre todo por la obra de historiadores jóvenes, y hablo de jóvenes de mi propia generación. Ya hay estudios que reflejan esta importancia del mar, pero aún hay que estudiar muchísimo más. Fundamentalmente el siglo XVIII está intacto y principios del XIX. Además, gran parte de la industria conservera gallega floreció en Vigo gracias al carbón de las cuencas asturianas que se exportaba desde Avilés. En el tránsito del siglo XIX-XX, se desplazaban desde Vigo y Arousa hasta Avilés para ir a por carbón. La importancia que tuvo Avilés, no solamente como puerto comercial, sino incluso como puerto exportador de carbón en Galicia, fue absolutamente vital.

-¿Qué ha significado para usted el reconocimiento por su tesis doctoral?

-Ha sido un gran placer y, sobre todo, un orgullo. Son muchos años de investigación y finalmente se reconocen con, no solamente la calificación de sobresaliente cum laude de la tesis, sino con el mayor premio que otorgan las universidades gallegas. Estoy contento y muy satisfecho.