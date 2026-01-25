Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
"Nadie sabe cómo llegó ahí, el guardarraíl de la carretera es muy alto y no está dañado", subrayan los vecinos de Laviana
C. J.
El temporal ha dejado escenas desconocidas en algunos puntos de la región este domingo, pero ninguna parecida al misterioso hallazgo que, a media tarde, vivieron los vecinos de la parroquia de Laviana, en el límite entre Avilés y Gozón: un turismo sin conductor en el fondo de un canal en Maqua.
Fue uno de los colaboradores de la asociación Enlaze quien dio cuenta a sus compañeros en la junta directiva de la singular imagen: "no tenemos ni dea de cómo llegó ahí". Por la mañana, aseguran los vecinos, algunos creyeron ver una defensa en el entorno de la playa próxima "pero como hacía tan malo pensamos que la había arrastrado el temporal".
La realidad es que había un coche al fondo del canal y hubo quien pensó que tenía algo que ver con la escollera hundida en la zona, de la que ya habían dado cuenta a los responsables de Costas y al Ayuntamiento. "No se ha hecho nada por repararlo", lamentan.
Del vehículo que ahora yace al fondo del canal de Maqua nadie sabe más que debió de ser por la noche. "Nadie sabe cómo llegó ahí pues el guardarraíl de la carretera es muy alto y no está dañado. Parece que hubiera caído del aparcamiento que hay al lado del canal", indican ante el misterioso hallazgo. No constan accidentes en la zona.
