La música llena la iglesia de Luanco antes del pregón del Socorro
Marta Ortiz
Las fiestas del Socorro en Luanco dan hoy el pistoletazo de salida con el pregón a cargo de José Francisco Suárez Fernández "Pichi" en el salón de actos del instituto. Sin embargo, este viernes y sábado los luanquinos pudieron disfrutar de sendos conciertos en la iglesia parroquial para abrir boca. Del recital del viernes se encargaron las hermanas Claudia y Verónica Fernández, bajo el nombre "De Sanssouci a Buenos Aires". Comenzó con una obra compuesta en la corte del rey Federico de Prusia hasta la música de Astor Piazzolla del siglo XX. Aunque las hermanas llevan carreras separadas, es la segunda vez que tocan juntas en el lugar que las vio crecer, pues "tener la oportunidad de tocar para nuestra familia, amigos y conocidos del pueblo, hace que el concierto sea mucho más especial", explicó Claudia Fernández.
Por otro lado, ayer cantó en la iglesia parroquial Salomé Rodríguez, soprano, acompañada al piano por Lydia Sánchez. Ambos conciertos llenaron el lugar demostrando que "funciona mucho", aseguró Fernández.
