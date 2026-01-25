Raquel Ruiz, sobre las alegaciones del PP al presupuesto: "Su intención únicamente es paralizar su ejecución"

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, afeó este domingo a la portavoz del PP, Esther Llamazares, que acaba de anunciar que alegará al prespuesto municipal aprobado esta semana, que no hubieranaportado "ninguna idea nueva ni proyecto sino que ahora intenta impedir que los que sí tenemos proyectos no podamos llevarlos a cabo".

Tras la aprobación de las cuentas municipales para 2026 en el pleno del pasado miércoles, la portavoz del PP anunció su intención de presentar alegaciones al presupuesto municipal, todo, arguye la edil de Hacienda, "con el único fin de paralizar su ejecución, en un intento por retrasar los proyectos que se incorporan al presupuesto".

Según la concejala, Llamazares se justifica "haciendo referencia a la necesidad de hacer cambios de índole contable o de nomenclatura presupuestaria que carecen de incidencia sobre la naturaleza del presupuesto. Y a la existencia de diferentes puestos en la RPT que no tienen dotación presupuestaria y considera que deberían ser amortizados. Se trata de diferentes puestos, la mayoría derivados de jubilaciones, que han dejado de estar dotados presupuestariamente, pero que no se han amortizado. Puestos sobre los que aún no se ha decidido la conveniencia de su amortización definitiva y, por economía administrativa, se mantienen sin dotación, lo cual en ningún caso se puede considerar como una actuación contraria a la ley y no tienen ninguna incidencia sobre el presupuesto", aclaró Ruiz.

Y abundó: "La señora Llamazares cuestiona el incremento de las partidas de productividad corporativa. A este respecto, debemos tener en cuenta que el concepto de productividad viene regulado principalmente en el Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Trabajadores del Ayuntamiento de Avilés. Es un derecho laboral que en el presente presupuesto se ajusta a las necesidades de cada servicio y está dentro de los términos establecidos por la normativa, pues en caso contrario no sería admitido por el servicio de Intervención municipal".

Ruiz se refirió asimismo a las acusaciones de la portavoz popular acerca de que no todos los proyectos presentados en el presupuesto cuentan con una partida presupuestaria que lo respalden: "Es totalmente incierto", aseveró la edil de Hacienda, "existen proyectos que no figuran en una partida nominativa porque está incluidos en partidas genéricas, partidas que responden a la naturaleza de su respectivo gasto o inversión, y con el fin de facilitar su ejecución presupuestaria, tal y como hacen todas las administraciones. Pero evidentemente todos los proyectos presentados cuentan con una partida presupuestaria consignada".

Para Raquel Ruiz, lo que Esther Llamazares pretende con estas alegaciones "no es mejorar el presupuesto ni aportar soluciones para Avilés, sino retrasar su puesta en marcha. Además, resulta especialmente significativo que el Partido Popular no haya presentado ni una sola propuesta alternativa ni haya planteado un proyecto de ciudad para el futuro de Avilés: no construyen, solo intentan bloquear. Esto significa frenar inversiones, paralizar proyectos y perjudicar directamente a la ciudadanía, que es quien acaba pagando las consecuencias de estas maniobras políticas".