Día Mundial de la Educación Ambiental

Aguas de Avilés fomenta la educación ambiental a través de su programa educativo Aqualogía

Desde Aguas de Avilés realizamos una labor pedagógica en los colegios de la ciudad desde hace ya once años

Aguas de Avilés

Aguas de Avilés

Cada año, el 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene como principal objetivo sensibilizar a la población sobre los problemas medioambientales y la necesidad de cuidar y proteger nuestro entorno.

El propósito fundamental de la educación ambiental es formar a una población consciente y preocupada por el medioambiente y fomentar una sociedad comprometida con la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales actuales y futuros.

En ese sentido, es fundamental trabajar con los escolares para que comprendan la relevancia que tiene cuidar el entorno que nos rodea y profundizar sobre temas como la importancia del agua, la sostenibilidad o el cambio climático. Por ello, desde Aguas de Avilés realizamos una labor pedagógica en los colegios de la ciudad desde hace ya once años a través de nuestro programa educativo Aqualogía, dirigido específicamente a escolares de 3º de Educación Primaria y cuyos objetivos son enseñarles el ciclo integral del agua y contribuir a crear conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso limitado y de preservar el entorno.

Así, a través de un campus digital, Aqualogía pone a disposición de los docentes y escolares avilesinos contenidos y recursos didácticos adaptados al currículo de Primaria con un enfoque basado en el cuidado del medioambiente, la sostenibilidad de los recursos naturales y la actuación sobre el cambio climático.

La educación ambiental va a tener una importancia capital en nuestro futuro como sociedad y concienciar a las nuevas generaciones es un paso fundamental para lograr los objetivos y retos que tendremos por delante en la próxima década. A través de programas como Aqualogía estaremos más cerca de lograrlos.

TEMAS

