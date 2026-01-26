Aguas de Avilés fomenta la educación ambiental a través de su programa educativo Aqualogía

Cada año, el 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene como principal objetivo sensibilizar a la población sobre los problemas medioambientales y la necesidad de cuidar y proteger nuestro entorno.

El propósito fundamental de la educación ambiental es formar a una población consciente y preocupada por el medioambiente y fomentar una sociedad comprometida con la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales actuales y futuros.

En ese sentido, es fundamental trabajar con los escolares para que comprendan la relevancia que tiene cuidar el entorno que nos rodea y profundizar sobre temas como la importancia del agua, la sostenibilidad o el cambio climático. Por ello, desde Aguas de Avilés realizamos una labor pedagógica en los colegios de la ciudad desde hace ya once años a través de nuestro programa educativo Aqualogía, dirigido específicamente a escolares de 3º de Educación Primaria y cuyos objetivos son enseñarles el ciclo integral del agua y contribuir a crear conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso limitado y de preservar el entorno.

Así, a través de un campus digital, Aqualogía pone a disposición de los docentes y escolares avilesinos contenidos y recursos didácticos adaptados al currículo de Primaria con un enfoque basado en el cuidado del medioambiente, la sostenibilidad de los recursos naturales y la actuación sobre el cambio climático.

La educación ambiental va a tener una importancia capital en nuestro futuro como sociedad y concienciar a las nuevas generaciones es un paso fundamental para lograr los objetivos y retos que tendremos por delante en la próxima década. A través de programas como Aqualogía estaremos más cerca de lograrlos.