"Arnau & The Honky Tonk Losers": la banda de este viernes en la Factoría Cultural de Avilés

Factoría Sound se estrena en 2026 de la mano de "Arnau & The Honky Tonk Losers", la primera banda que se subirá este año al escenario de la sala escénica de la Factoría Cultural. Será este viernes 30 de enero, a partir de las 21.00 horas, en un recital que será el primero de los cuatro que conforman la programación para el periodo enero-marzo. "Arnau & The Honky Tonk Losers" llegarán a Avilés con una propuesta que bebe del honky tonk a la americana y el country-rock, con ecos de folk y un marcado aroma a carretera. El proyecto está liderado por Arnau Coderch, cantautor gerundense curtido en pequeños escenarios y con una etapa clave en Austin (Texas), donde afianzó su imaginario musical antes de asentarse en Vizcaya.

Tras publicar su EP "First of All" (2024), la banda se ha consolidado como una de las apuestas más sólidas de la música americana estatal, participando en festivales como BBK Legends o Motorbeach. En 2025 han dado un paso más con su primer LP, "Second Chances", un trabajo muy bien recibido por la crítica que presentan ahora en directo, acompañados de una banda que traslada al público a un auténtico honky-tonk texano.

Las entradas están a la venta al precio de 13,60 euros (más gastos de gestión) en venta anticipada y 48 euros (más gastos de gestión) el bono para los cuatro conciertos. El propio día, las entradas costarán 16 euros en la taquilla de la Factoría Cultural, siempre que haya disponibilidad. Puntos de venta: taquilla de la Casa Cultura, www.teatropalaciovaldes.es, cajeros Unicaja y www.unientradas.es.

Calendario Factoría Sound (enero, febrero, marzo)

El primer trimestre de 2026 llegará a la Factoría Cultural con una nueva entrega de Factoría Sound que vuelve a apostar por el rock en todas sus formas, del country-rock al heavy psych, el blues eléctrico y el rock más crudo y visceral. Cuatro conciertos entre enero y marzo conforman una programación pensada para el directo, con bandas de fuerte personalidad escénica y trayectorias que las sitúan como nombres destacados del circuito estatal e internacional.

Viernes 30 de enero: "Arnau & The Honky Tonk Losers"

Viernes 6 de febrero: "Travo"

Viernes 6 de marzo: "Montana Stomp"

Noticias relacionadas

Viernes 20 de marzo: "James Leg"