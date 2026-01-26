Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AUTOMINESA ARTIME presenta una nueva forma de vender tu coche: más valor, cero preocupaciones

El concesionario asturiano, con presencia en Mieres, Langreo y Avilés implanta un sistema que permite a los propietarios obtener un mejor precio por su vehículo delegando toda la gestión en sus profesionales

AUTOMINESA ARTIME presenta una nueva forma de vender tu coche: más valor, cero preocupaciones

AUTOMINESA ARTIME presenta una nueva forma de vender tu coche: más valor, cero preocupaciones

Pablo Solares

L. L.

Durante los últimos años, la fórmula más repetida en el sector del automóvil ha sido la misma: “¡compramos tu coche!”. Un mensaje directo, pero que muy a menudo suele traducirse en tasaciones a la baja y operaciones donde el propietario casi nunca obtiene el valor que esperaba de su vehículo.

Vehículos de Artime Autominesa

Vehículos de Artime Autominesa / Pablo Solares

AUTOMINESA ARTIME, concesionario de referencia en Asturias en la venta de vehículos de ocasión, ha decidido dar un giro a este planteamiento y ofrecer a los conductores una alternativa más justa, cómoda y rentable. Su propuesta es clara: no compran tu coche; te ayudan a venderlo al mejor precio posible, gestionando todo el proceso por ti.

Un servicio pensado para maximizar el valor del vehículo

Desde el concesionario explican que muchos propietarios buscando evitar pérdidas de tiempo, negociaciones y trámites se conforman con venderlo por mucho menos de lo que realmente vale. Su objetivo es exactamente el contrario: poner en valor cada vehículo,  presentarlo al mercado en las mejores condiciones y que el propietario reciba una remuneración justa.

Para ello, el equipo de ARTIME AUTOMINESA realiza:

  • Revisión y puesta a punto.
  • Reportaje fotográfico.
  • Publicación del vehículo en los principales portales y redes sociales.
  • Exposición del vehículo en sus instalaciones
  • Gestión de consultas, visitas y negociaciones con compradores.
  • Tramites de la venta

El propietario no tiene que atender llamadas, reunirse con desconocidos ni dedicar horas a tareas que pueden resultarle incómodas o difíciles de gestionar pero a la vez puede vender su coche a precio de mercado.

Vehículos de Artime Autominesa

Vehículos de Artime Autominesa / Pablo Solares

Trámite, documentación y garantías: todo queda en manos de especialistas

Uno de los grandes miedos de vender un coche por cuenta propia es la responsabilidad posterior: averías inesperadas, reclamaciones o errores en el papeleo.

AUTOMINESA ARTIME elimina ese riesgo por completo.

Vehículos en Artime Autominesa

Vehículos en Artime Autominesa / Pablo Solares

El concesionario se ocupa de la documentación y asume la garantía, ofreciendo una operación totalmente segura tanto para quien vende como para quien compra.

Un sistema que permite obtener más beneficios

La experiencia acumulada por ARTIME AUTOMINESA demuestra que este servicio permite a los propietarios lograr un precio superior al que obtendrían mediante venta directa a un compraventa tradicional. Además, lo hacen sin esfuerzo y con la tranquilidad de dejarlo todo en manos profesionales.

Una opción que gusta

Cada vez más conductores se dirigen a ARTIME AUTOMINESA, atraídos por su transparencia, la ausencia de complicaciones y, sobre todo, el aumento real del valor conseguido por su coche.

Exterior del concesionario

Exterior del concesionario / Pablo Solares

AUTOMINESA ARTIME ofrece así una forma más inteligente, segura y rentable de vender un vehículo, poniendo al propietario en el centro y garantizando que reciba el valor que realmente merece al tiempo que ofrece todas las garantías y confianza a los compradores.

Concesionarios Artime Autominesa

Mieres: Polígono Industrial Vega de Arriba, 34.

Langreo: Escobio, s/n.

Avilés: Travesía de la Industria, 16

Tfno.: 985462411

 

Y también seguirnos en redes sociales:

Facebookhttps://www.facebook.com/autominesa/

Instagramhttps://www.instagram.com/artimeautominesa

