Los avilesinos cambian el carricoche por el collar y la correa: el número de perros ya dobla al de niños

El perro gana espacio en las casas de los avilesinos. Según los últimos datos del Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (RIAPA), en la comarca hay más del doble de canes que de menores de 12 años. Más aún: el número de mascotas es superior al de menores de edad. Se trata de una tendencia que viene siendo regular en los últimos años y que, no hay dudas, se está afianzando. "El perro tiene un componente emocional muy grande. Es buen compañero, da cariño... Y desde la pandemia estamos viendo una tendencia al alza", explica Pablo Colunga Blanco, vocal de la junta directiva del Colegio de Veterinarios de Asturias.

Para elaborar sus datos sobre la comarca avilesina, en el RIAPA, que solo contabiliza los animales que tienen chip, toma como referencia los municipios de Avilés, Corvera, Illas, Gozón y Carreño. Es decir, suman al concejo con capital en Candás, pese a estar enmarcada en el área sanitaria V, y dejan fuera a Castrillón, por entender que es un concejo grande para englobarlo en estos datos, y a Soto del Barco.

Gran aumento de gatos

En el conteo del registro, a cierre del año pasado en la comarca había un total de 23.395 mascotas. De ellas, la amplia mayoría, 19.406, son perros. El número de gatos asciende a 3.940 y se contabilizan 49 animales en la categoría "otros", que tal y como explican desde el Colegio de Veterinarios, son, en su mayoría, hurones.

Estos datos suponen un crecimiento del 13,72% respecto al año anterior. En el caso de los perros, el censo ha aumentado un 6,26%, en el de los gatos un 75,89% y en el de "otros" se ha reducido en un 28,99%. El espectacular incremento de felinos registrados se explica, según Colunga Blanco, por un cambio en la normativa. "En abril de 2023 ponerles el chip comenzó a ser obligatorio, por eso han aumentado tanto las cifras: no es que sean gatos recién incorporados, sino que creemos que muchos pueden ser animales que ya estaban con familias que ahora han regularizado su situación", explica.

Y no solo eso. El veterinario constata en el día a día de su clínica el incremento de felinos. "Se trata de un animal fácil, que administra bien la comida, no hace falta sacarlo... En cierto sentido, es más cómodo o menos exigente que un perro", argumenta Colunga Blanco.

Más del doble de perros que niños en Avilés

Otra cifra llamativa -o no tanto, viendo la dinámica de los últimos años- es que el número de perros inscritos en la comarca en el último año es muy superior al de nacimientos. Los datos más recientes publicados por Salud, hasta noviembre, dicen que en el Hospital Universitario San Agustín nacieron 519 niños. Según la estimación de los profesionales del centro sanitario que este año celebra sus bodas de oro, esta cifra podría alcanzar los 590. En todo 2025, el número de perros aumentó en 1.143 ejemplares.

Más comparativas que demuestran el auge de las mascotas. El número de menores de edad en los concejos que el RIAPA enmarca en la comarca de Avilés es, según los últimos dantos del Instituto Nacional de Estadística, de 14.707. Las mascotas, 23.395, suponen una cifra un 59% superior. Si llevamos esta comparativa a los menores de 12 años saltan todas las alarmas de la crisis demográfica. El número de niños es de solo 9.969.

"El perro, y las mascotas en general, tienen ese componente emocional que igual te llena ciertos vacíos", incide Colunga Blanco, quien asegura que esta tendencia se ha acentuado desde la pandemia.

Noticias relacionadas

Otro aspecto que denotan estas cifras es que las mascotas no son ya uno más de sus familias, es que son uno -miles- más en las ciudades, por lo que la necesidad de adecuar espacios para ellos es más necesaria que nunca. "Creo que poco a poco se está evolucionando en este sentido, sobre todo para perros. Cada vez se están acotando más zonas para perros sueltes, la normativa se adapta en salubridad, obligando a echar agua en los orines... Este auge podríamos decir que se está civilizando", resume el experto.