Bodas de oro del HUSA: convocan sendos concursos de relatos y pintura (estas son las bases)

El Hospital San Agustín de Avilés ha convocado un concurso de relatos para mayores de 18 años y otro de pintura dirigido a menores de entre 3 y 12 años. Ambas iniciativas forman parte del programa de actividades que se desarrollará hasta finales de mayo con motivo del cincuenta aniversario de la puesta en funcionamiento del centro sanitario.

Las obras podrán presentarse desde hoy y hasta el 25 de marzo. En el certamen literario, el primer premio está dotado con 1.500 euros y el segundo con 500. En el concurso de pintura, los galardones consistirán en material didáctico. Los relatos deberán estar escritos en español y tener una extensión mínima de tres páginas y un máximo de ocho. El tema será libre, aunque el Hospital San Agustín deberá tener un papel relevante en la trama, más allá de una mención circunstancial.

El jurado estará integrado por representantes del propio Hospital San Agustín y de entidades culturales del área sanitaria. El fallo se hará público el 1 de mayo.

En cuanto al certamen de pintura, la temática será "Cómo ves el Hospital San Agustín". Los trabajos deberán presentarse en papel tamaño DIN A4 y podrán elaborarse con cualquier técnica plástica. El veredicto del jurado también se dará a conocer el 1 de mayo.

Las bases completas de ambos concursos son las siguientes:

Concurso relatos cortos

1. Podrán participar todas las personas mayores de edad independientemente de su nacionalidad.

2. Los textos deberán estar escritos en lengua española.

3. Las obras, en prosa, tendrán una extensión mínima de tres y máxima de cinco páginas (a doble cara). Deberán presentarse en condiciones de legibilidad, en tamaño de fuente 12 y usando el tipo de letra “Times New Roman” con un interlineado de 1.5. Los márgenes serán los habituales (superiores e inferiores de 2.5 cm y derecha e izquierda de 3 cm). Estas características las han de cumplir tanto las que se envíen por correo postal como por correo electrónico. Además han de cumplir los siguientes requisitos:

a. El tema será libre, pero el hospital debe de aparecer en la trama, no como algo circunstancial o como una mera referencia. En este sentido el jurado puede considerar que un texto no se ajusta a este requisito de las bases.

b. Ser originales e inéditos.

c. No podrá utilizarse para su elaboración la inteligencia artificial.

d. No haber sido presentados en ningún otro certamen literario pendiente de resolución.

4. Las obras se podrán enviar por correo postal o por correo electrónico.

a. CORREO POSTAL: Hospital Universitario San Agustín. Camino de Heros, 6. 33401. Avilés. Asturias.

i. En el sobre se incluirá la obra y un sobre con los datos del autor.

ii. La obra debe de enviarse impresa, legible, numerada y firmada con seudónimo.

iii. En dicho texto no existirán datos que permitan reconocer al autor.

iv. El sobre con los datos del autor llevará en el exterior, únicamente, el título de la obra y el seudónimo. En el interior se incluirán los datos personales del autor (nombre, apellidos, edad, DNI, dirección, teléfono(s) de contacto y correo electrónico).

b. CORREO ELECTRÓNICO: 50aniversariohusa.area3@sespa.es

i. Se enviará un único correo electrónico por cada relato enviado.

ii. En el “asunto” del mensaje del correo electrónico deberá poner la siguiente indicación: “I Certamen de relatos cortos HUSA”.

iii. En dicho correo electrónico se adjuntarán DOS archivos en formato PDF con las siguientes características:

Un primer archivo nombrado con el siguiente formato: “Título de la obra, espacio, seudónimo del autor.pdf”. Por ejemplo: el primer archivo adjuntado podría tener este nombre: La regenta Clarin.pdf. No se admitirán otros formatos. Un segundo archivo en formato PDF, nombrado con el siguiente título: Datos del autor. Dentro del archivo se incluirá la siguiente información: nombre, apellidos, edad, DNI, dirección, teléfono(s) de contacto, correo electrónico y un breve currículum / reseña biográfica.

5. El plazo de presentación se inicia el día 26 de enero de 2026 y finalizará el día 25 de marzo de 2026. Se admitirán aquellas obras que, presentadas por correo, la fecha de su matasellos quede incluida en la publicación en estas bases.

6. El primer premio estará dotado con la cantidad de 1.500 euros, y un segundo premio con la cantidad de 500 euros, a los que se aplicarán las retenciones fiscales previstas por la vigente ley tributaria. Dichos premios no podrán declararse desiertos ni concederse “ex aequo” (por igual).

7. El jurado estará compuesto por representantes del Hospital y de la cultura del Área Sanitaria III del SESPA. En el caso de que el número de obras que se presenten sea elevado el jurado nombrará a un grupo de lectores para realizar una primera preselección de los textos.

8. El fallo del jurado se hará público el día 1 de mayo de 2026.

9. Las obras no premiadas serán destruidas tras el fallo del jurado y no se mantendrá comunicación ni verbal ni escrita con ninguno de los autores que se presenten.

10. La presentación de la obra al Premio objeto de esta convocatoria implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de estas Bases por parte de su autor/a, suponiendo el incumplimiento de las mismas la exclusión del concurso.

11. El tratamiento de datos personales se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y tal y como se informa en el Anexo – Protección de Datos Personales, que deberá ser firmado por la totalidad de los aspirantes que participen en el Certamen.

Bases del concurso de pintura

1.- Podrán participar todos los niños y niñas entre 3 y 12 años.

Se establecerán tres categorías:

Categoría A ---------- de 3 a 6 años

---------- de Categoría B ---------- de 7 a 9 años

---------- de Categoría C ---------- de 10 a 12 años

2.- Se deberá cumplir la temática establecida:

“Como ves el Hospital San Agustín.”

3.- Los dibujos deberán ser manuales y se podrá utilizar cualquier técnica (lápices, ceras, acuarelas etc...), formato de papel A4.

4.- No se admitirán dibujos que contengan datos en la parte delantera. El nombre, edad y teléfono figurarán en el reverso.

5.- El plazo de entrega será desde 26 de Enero hasta el 25 de Marzo.

Los trabajos se entregarán en el “Hospital Universitario San Agustín”

Camino de Heros, 6 – CP 33401 – Avilés. A/A de gerencia.

6.- El jurado seleccionará los trabajos presentados y dará a conocer a los premiados el día 1 de Mayo.

7.- Los premios consistirán en material didáctico.