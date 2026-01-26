Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Ciencia en femenino", en el teatro Clarín, el próximo 13 de febrero

M. O.

Soto del Barco

El teatro Clarín de Soto del Barco acoge el próximo 13 de febrero a las 18.30 horas "Las ciencias detrás de las estrellas", un acto que se celebra por el día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A pesar de que pueda parecer una simple mesa redonda, será mucho más que eso. Se trata de un recorrido y un viaje para despertar preguntas, curiosidad y vocaciones entre los asistentes. En esta jornada, se hablarán sobre temas que van desde las rocas que se encuentran en el suelo y se pisan de manera continua hasta las estrellas que se encuentran en el cielo y que se contemplan cada noche. Participarán en ella varias mujeres que se dedican profesionalmente a la ciencia. Entre ellas, la astrónoma Noemí Pinilla, las especializadas en genética y microbiología Laura Miralles y Begoña Redruello, la biotecnóloga Paula Fernández y la geóloga planetaria Susana Fernández.

El objetivo es dar a conocer que la ciencia no es solo para genios , que comienza en el momento en el que alguien se hace una pregunta, algo que todo el mundo puede hacer, y que los asistentes descubran que la ciencia también puede ser lo suyo.

