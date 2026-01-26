"Ciencia en femenino", en el teatro Clarín, el próximo 13 de febrero
M. O.
El teatro Clarín de Soto del Barco acoge el próximo 13 de febrero a las 18.30 horas "Las ciencias detrás de las estrellas", un acto que se celebra por el día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A pesar de que pueda parecer una simple mesa redonda, será mucho más que eso. Se trata de un recorrido y un viaje para despertar preguntas, curiosidad y vocaciones entre los asistentes. En esta jornada, se hablarán sobre temas que van desde las rocas que se encuentran en el suelo y se pisan de manera continua hasta las estrellas que se encuentran en el cielo y que se contemplan cada noche. Participarán en ella varias mujeres que se dedican profesionalmente a la ciencia. Entre ellas, la astrónoma Noemí Pinilla, las especializadas en genética y microbiología Laura Miralles y Begoña Redruello, la biotecnóloga Paula Fernández y la geóloga planetaria Susana Fernández.
El objetivo es dar a conocer que la ciencia no es solo para genios , que comienza en el momento en el que alguien se hace una pregunta, algo que todo el mundo puede hacer, y que los asistentes descubran que la ciencia también puede ser lo suyo.
