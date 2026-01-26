La comarca de Avilés, capital de los guisos de invierno desde este viernes
Avilés
La comarca de Avilés se convertirá desde viernes en la capital de los platos de cuchara con motivo de las jornadas gastronómicas "Homenaje a los guisos de invierno", en las que hasta ahora una decena de establecimientos hosteleros ofrecerán platos y menús a precios populares, por iniciativa de la Mancomunidad Comarca Avilés, el Ayuntamiento y Hostelería Comarca Avilés-Ucayc.
Vecinos y visitantes podrán disfrutar de recetas tradicionales como pote, fabada o garbanzos con bacalao y espinacas, callos o manitas de cerdo con langostinos y platos tan sorprendentes como la zurrucutuna o lentejas con pato y foie. Todo, en forma de raciones con precios entre 15 y 25 euros, o como menú completo, con precios de 24 a 30 euros.
