Eva Ledo, Consejera de Educación: "Los 13 millones de euros para Avilés son unos presupuestos únicos"

Eva Ledo, que es la consejera de Educación del Principado de Asturias, explicó en la Casa de Pueblo de Avilés las partidas presupuestarias que su área ha reservado para la comarca de Avilés. Las calificó como “únicas”. Lo hizo unos minutos de que comenzase el encuentro que había organizado el Partido Socialista.

“Estamos hablando de algo más de 13 millones”, señaló la responsable política regional que fue recibida a la puerta de la sede del PSOE por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y también por el concejal de Educación, el socialista Juan Carlos Guerrero.

"Yo creo que tenemos unos grandes presupuestos”, insistió un segundo antes de que Monteserín aplaudiera esa misma posición. “Lo esperábamos con gran ansiedad”, intervino la alcaldesa. “La comarca de Avilés se lleva un buen pico en estos presupuestos”, determinó.

Ledo explicó que en esos 13 millones “se cuentan grandes proyectos”. Enumeró dos en concreto: la ampliación de la sede de la Escuela de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) y el proyecto del nuevo Centro de Formación Industrial: en el barrio de La Grandiella.

Explicó que la ampliación de la ESAPA -en marcha- cuenta con cuatro millones mientras que el instituto “ronda los ocho millones”, aunque lo presupuestado para este centro “se completará el próximo año”.

Mencionó también las obras del colegio de Sabugo, como la nueva instalación eléctrica del CIFP de Avilés o la apuesta por las escuelas de educación infantil. A este respecto señaló: “Tenemos ahora mismo dos centros de escuelas infantiles en Avilés: en La Luz y en Marcos del Torniello. Acabamos de poner en marcha la de Palacio Valdés”. No se olvidó, en este punto, de la prevista para Gozón y luego también tenemos cerca la de Gozón, que es un CRA. Y también Salinas”.

Noticias relacionadas

Escuelinas

La consejera explicó que con las inversiones en las escuelinas, la administración pública “va a tener plazas para toda la lista de espera”, anunció. “A lo largo de este semestre yo espero contar con fase 1 y fase 2 prácticamente finalizadas: nos van a quedar ahí unas que tenemos en Gijón que no van dentro de los fondos. En junio espero que estén todas operativas, si no hay ninguna incidencia”. O sea, lo que espera la Consejería de Educación es empezar el próximo curso con el servicio para menores de tres años completados.