Ferrero (Gozón) se peina de estreno con una nueva peluquería donde se darán "todo tipo de servicios"

Lorena Heres lleva alrededor de 30 años dedicándose a la peluquería. Solía trabajar en Luanco hasta que la dueña de su establecimiento se jubiló. En ese momento tuvo que plantearse qué quería hacer con su vida profesional, hasta que llegó a la conclusión de abrir su propio negocio en el pueblo en el que nació, Ferrero. Este lunes inauguró su establecimiento, "muy emocionada y muy contenta". A lo largo del día ya acogió varias visitas y "aún estoy esperando por gente, me llaman todos los días y esta semana tendré varias sesiones", explicó la dueña.

A pesar del retraso que sufrió la apertura de la peluquería y el mal tiempo que la borrasca Ingrid arrastra por Asturias, Heres no pierde la ilusión de abrir este negocio en su pueblo natal. "Tenía pensado hacer una inauguración para que pudiera venir toda la gente de Ferrero e incluso de Luanco. Pero seguro que la haré en el momento que vuelva a hacer mejor tiempo. Tengo pensado hacer un pincheo, traer unos gaiteros y todo lo demás, sorpresa", comentó.

Lorena Heres a la entrada de su peluquería en Ferrero. / Mara Villamuza / LNE

La gozoniega explica que "para mí, Ferrero es lo mejor que hay". Por eso, decidió abrir en lo que antes eran dos garajes su propio negocio. Se trata de una idea de emprendimiento que beneficia tanto a la dueña como a todos los vecinos del pueblo. Desde que se enteraron de la noticia, "la gente me apoyó mucho, aquí la gente me trata genial. Y tenía ganas de probar con mi propia peluquería, no me iba a quedar sin intentarlo", contó. Y es que reunió parte de sus ahorros para poder abrir su negocio en la planta baja de su casa familiar, la cual tiene una antigüedad de más de 100 años.

Sus 30 años de trayectoria llegan a Ferrero con la intención de dar "todo tipo de servicios. Es una peluquería mixta para hombres y mujeres. También haré pedicuras a gente mayor que no pueda cortarse las uñas. Pretendo dar todo lo que yo pueda hacer", explicó Lorena Heres. Y es que, además, su negocio no solo se quedará en su establecimiento, sino que también "si tengo que ir a domicilios, cogeré una tarde a la semana para poder dar mis servicios a las personas que no se puedan mover y desplazar aquí", aseguró.

Este cambio es uno muy positivo para Ferrero, que contará con la peluquería más al norte de Asturias: "Sobre todo de cara al verano, que tenemos mucha línea de autobús, esperamos que la gente se pueda desplazar para venir de vez en cuando aquí y visitar esta maravilla de pueblo y todo lo que tenemos", afirmó. Además, abrió su propio local con el objetivo de convertirlo en "un sitio social, donde toda la gente que quiera venir será muy bien recibida. Da igual si son arreglos de pelo o si tan solo quieren charlar un poco. Aquí voy a estar con los brazos abiertos esperando a todo el mundo".