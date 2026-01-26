El gobierno de Castrillón reprocha a IU que desconozca la normativa con la tasa de basura: "Es una imposición de gobiernos donde ellos están"

El gobierno de Castrillón respondió este lunes a la valoración de IU sobre el informe de la intervencion municipal que irá a Pleno ante la alegación de desde la coalición presentaron en contra de la modificación de la ordenanza municipal que rige la tasa de recogida de residuos. "La posición de IU es la demagogia típica de esta fuerza política. En este sentido IU oculta la verdad que es que lo que sube la basura se baja, y algo más incluso, en el IBI urbano cosa que nunca haría IU que se caracteriza por su voracidad fiscal y recaudatoria. Una de las propuestas de nuestro partido desde hace muchos años y de nuestro ultimos", arguyen desde las filas del PP.

"El programa electoral, que es nuestra guía, incluía la bajada del IBI, con ello cumplimos, bajando además en mayor importe el lBI que el de la subida del la basura, la subida de la basura es de 524.768 euros, y la bajada del IBI es de 530.000. Pero, además, desde que el PP gobierna hemos congelado la práctica totalidad de impuestos, precios públicos y tasas", aducen desde el Consistorio.

Y añaden que esta subida de la tasa de basura "viene impuesta por normativas promulgadas por los gobiernos nacional y regional donde gobierna IU y la han tenido que asumir todos los concejos para cubrir el servicio con la tasa, incluyendo claro está en los que gobierna IU".

En cuanto a la crítica de la coalición sobre la congelación de la tasa de basura para las pymes como la hostelería, el comercio y los profesionales, esto se debe, explican desde el PP, "a que estaba demasiado elevada, como bien sabe IU, y por eso la congelamos, así como para ayudar a sectores que lo están pasando muy mal y conviene proteger para dinamizar las ciudades, el empleo, la economía y los servicios de proximidad", que parece que a IU no le importa, reprocharon, al tiempo que aclararon que el tramo que más sube "con mucho" es la tasa para las medianas superficies comerciales.

En cuanto a la subida a los vecinos que denuncia IU, esta "es bastante moderada", a juicio del gobierno local, que cifran en algo más de tres euros al mes para familias en zona urbana donde se recoge la basura diariamente y menos de tres euros en zonas rurales en las que se recoge tres veces por semana. "IU utiliza además la demagogia y las medidas verdades porque son ellos los que debían de haber ajustado la tasa al coste del servicio, y no lo hizo por cálculos electorales, como tampoco la ajustaron cuando su gobierno municipal hace más de quince años cambió el sistema de recogida de basura pasando contenedores de quita y pon a los macrocontenedores de carga lateral, lo que encareció el servicio en casi un veinte por ciento", replican desde el PP.

Noticias relacionadas

A juicio del gobierno castrillonense, en estos dos años largos "ha mejorado el servicio con la renovación de los contenedores y su mantenimiento, muchos de ellos heredados en bastante mal estado. Y también estamos fomentado la política reducción y de reciclaje de la basura", concluyen.