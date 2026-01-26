Un gusano plano invasor (y procedente de Nueva Zelanda) que preocupa en Avilés y Gijón: "Cada vez hay menos mejillones", alertan los investigadores

Investigadores de la Universidad de Oviedo detectaron en 2023 una plaga de gusano plano en la ría de Avilés y en el puerto de Gijón. Se trata de una especie que proviene de Nueva Zelanda y que aquí se considera como invasora. Su nombre científico es "Postenterogonia orbicularis", también conocida como planaria, y se alimenta de moluscos bivalvos como mejillones, lo que afecta a las empresas acuícolas especializadas en dichos organismos. La estudiante de doctorado, graduada en Biología y máster en Conservación Marina, Emma Shorter, ha iniciado su tesis doctoral, que se basa, precisamente, en el estudio intensivo de la especie, pues cuando se descubrió aquí "surgió la duda de si iba a comportarse de la misma forma que en su país de origen y si iba a generar impacto a la acuicultura local del mar Cantábrico", explica la avilesina.

Ese trabajo se dividirá en tres partes. La primera se tratará "desde el punto de vista biológico: qué come y qué prefiere, mejillón, ostra, percebe, almeja, etcétera. También cuánto come de cada cosa, cuánto tada en reproducirse y cuanto tarda en comerse un cultivo". Por otra parte, la segunda parte de la investigación se destinará a estudiar el microbioma, "saber si tiene patógenos, si trae enfermedades y si hay diferencias de comportamiento entre las especies de Nueva Zelanda". El último año se centrará en "cómo eliminar esta plaga que tenemos en Asturias, todo desde el enfoque de la acuicultura", cuenta Shorter.

La planaria se detectó por primera vez tras un registro de fauna que se realiza todos los años en los puertos y las zonas naturales de la costa de Asturias, son investigaciones que lleva a cabo la Universidad de Oviedo: "Parecía nativo, pero no lo era exactamente. Se hizo genética sacando su ADN para compararlo y se descubrió que era una especie exótica. Al ver la bibliografía de que podía ser una plaga y que cada vez había menos mejillones y más gusanos, se denotó como invasora", explica la estudiante.

La estudiante Emma Shorter.

"Que haya llegado aquí es bastante extraño, ya que no tenemos contacto directo de transporte marítimo con Nueva Zelanda. Esto implica temas de globalización y de cambio climático, está incrementando y supone un problema para la acuicultura de aquí y de Galicia", apunta Shorter. Además, asegura que "hay una población asentada de gusano plano. Esto puede generar un gran estigma en el sector porque a nadie le apetece comprar mejillón y que tengan gusanos dentro".

Otro de los grandes problemas de la planaria es que no tienen depredadores naturales en la costa cantábrica, que se sepa por ahora: "Tienen como depredadores otros gusanos planos o animales un poco más grandes, pero aquí las nativas son más pequeñas y no tan depredadoras como esta". Para poder controlar o frenar su expansión, lo que se recomienda es que "la gente que tenga una batea o cultivo de mejillones y encuentra algún gusano plano de este tipo, que evite la comercialización de semillas", añadió. También hizo hincapié en que se está estudiando cómo les afecta la luz o la salinidad para conocer si se pueden hacer tratamientos a los mejillones para acabar con este problema.

Sin embargo, Emma Shorter cree que "todavía estamos a tiempo de mejorar la situación", a pesar de que "con el tema del cambio climático y las invasiones biológicas, esto es una realidad con la que tenemos que lidiar".