Ya hay fecha para la reapertura de la popular sidrería Yumay en Avilés (y el menú de los primeros comensales)

La popular sidrería Yumay de Villalegre ya tiene fecha para su repaertura. Será el próximo 29 de enero y con una espicha que estará amenizada con la actuación del "Pravianu" tal como anunció el presidente de Gastrónomos del Yumay, Justo García Castrillón, entidad que volverá a tomar como base el negocio que cerró sus puertas el pasado 31 de diciembre tras cumplir sus bodas de oro.

El nuevo propietario, el empresario gallego José Fernández Suárez, quien cuenta con una amplia experiencia en el sector y gestiona diversos negocios hosteleros en Galicia, había confirmada nada más conocerse que había completado la operación para el cambio de manos del negocio su intención de mantener una línea continuista en lo referente a la propuesta gastronómica del establecimiento, apostando firmemente por la cocina tradicional y regional que ha caracterizado históricamente al Yumay.

Con la Sidrería Yumay, Fernández da un paso más allá, afrontando un nuevo reto que asume con su amplia experiencia en el sector y con la intención de mantener y reforzar la cocina tradicional asturiana.

Jose Fernández Suárez, ribadense de 44 años que se embarcó en el mundo de la hostelería en el 2002 con su primer negocio, la Cervecería San Roque de Ribadeo. De allí se desplazó a Navia, en el occidente asturiano, donde a lo largo de los años regentó varios locales, la cervecería Zarzamora, el pub La Ciudad y el café El Equs. Hace tres años regresó a Ribadeo. «Yo sigo apostando por Ribadeo. Veo que tiene movimiento. En verano, muchísimo, y en temporada para mi tipo de negocio se mantiene la actividad», anunciaba entonces Fernández.

Para el primer menú de la nueva gerencia del Yumay volverá un clásico de las instalaciones de Villalegre: las jornadas del cordero a la estaca, que se podrá degustar desde el día 30 de enero.