El pintor Manuel Gómez Rodríguez "ficha" por la Escuela de Artes y Oficios

Manuel Gómez Rodríguez es el nuevo profesor de Pintura Clásica de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés. Y, además, es cubano. «De Matanzas, entre Varadero y La Habana», cuenta. Gómez Rodríguez es Graduado en Arte por la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, en la capital de la gran Antilla.

Lo que va a enseñar Gómez Rodríguez «son las técnicas y las metodologías clásicas que se usaban en el Renacimiento y Barroco, o sea los materiales antiguos, cómo funcionaban los artistas de antes para saber un poco también cómo usar los que existen hoy», explica. «Hoy en día tenemos una cantidad de pigmentos que a un pintor de aquella época le explotaría la cabeza», recalca el nuevo docente de la Escuela de Artes y Oficios. «De aquella época es la paleta de Apeles, que fue el pintor de Alejandro. Antes de él solo se conocían los tonos terrosos, los grises… se trajo de Asia el rojo bermellón. Eso lo juntó con el ocre y el negro de marfil y modernizó la manera de pintar», añade el maestro.

Pese a esto, Gómez Rodríguez explica que lo que pretende es explicar a cualquier persona los rudimentos de la pintura desde su mismo origen: «Lo voy a explicar es cómo ha transcurrido la historia de la pintura y lo voy a ir haciendo procurando cómo era eso de aprender desde él, qué camino había que seguir para llegar a hoy en día», explica el nuevo docente. «Durante el 90 por ciento de la historia de la pintura siempre hubo un método, hoy en día la pintura es un poco más sensitiva. Antes era un poco más científica: en la pintura donde se tenía en cuenta tanto la química como la física: el material, de hecho, lo preparaban ellos mismos; hoy en día lo que hay es un poco por el mercadeo».

Gómez Rodríguez tiene previsto comenzar su primer curso «en los primeros días de febrero», dice. Reside en Oviedo, expuso en Alicante, «en Asturias no he tenido oportunidad de mostrar el trabajo», aclara.

Vivió de su arte en la isla de Cuba. «Entré a trabajar en la cadena Melià: tenía que hacer murales. Exponía también producciones mías, sin otro afán que el comercial», apunta. «Expuse en Alicante, en una galería. También en Cuba. Tuve, de hecho, un primer premio nacional. Y, bueno, por razones de los temas que quizás pintaba me bloquearon un poco la...», cuenta. «No era a favor del régimen», apostilla Favila, que es quien «ha fichado» a Gómez Rodríguez para la Escuela. «Lo que pintaba no era exactamente político, pero sí era subjetivo… no pasó nada, pero sí que se me cerraron puertas», añade.

Noticias relacionadas

El nuevo profesor no tiene claro cuál es su pintor preferido porque «en realidad, lo son todos». Habla de Rembrandt, Velázquez, Murillo, «Leonardo da Vinci por supuesto» Y si menciona a los contemporáneos, se queda con Singer Sargent y Sorolla. Gómez Rodríguez considera que el valenciano «es el mejor en su estilo»