Este es el precio de colocar 15.000 sillas para la Comida en la Calle de Avilés

El Bollo es una de las fiestas más queridas por los avilesinos y cada vez más visitantes. Se celebrará el próximo 6 de abril, Lunes de Pascua. Y en el Ayuntamiento han comenzado ya con los prepartivos: uno de ellos tiene que ver con la popular Comida en la Calle, que suma cada año cientos de comensales en la calle llueva o haga sol. Con tal fin se ha sacado a concurso el contrato de sillas y mesas para esta actividad definida en la memoria como una "jira urbana". En total se destinarán unos 90.000 euros (impuestos incluidos): algo más de 54.000 a la prestación de servicios (trasporte y colocación de tableros, caballetes, manteles y carteles de reserva de comensales más la colocación de sillas) y algo más de 31.000 euros al alquiler de las sillas. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 9 de febrero.

"El número de comensales se desconoce, en tanto en cuanto no se cierre el periodo de inscripción, pero atendiendo a pasadas ediciones, se prevé esté en torno a loas 15.000", avanzan desde el gobierno local, que agregan en la memoria que justifica este contrato: "Con la contratación de la logística e infraestructuras necearias para poder celebrar esta actividad, de innegable componente lúdico de socialización, se pretende atender una demanda, por parte de la ciudadanía, de actividades festivas y de ocio que sirvan de entretenimiento y de refuerzo de la vencindad, dentro de la comunidad". Destacan que la fiesta de El Bollo "es un importante reclamo para visitantes, lo que contribuye al desarrollo económico de la ciudad". El contrato de servicios, que lleva el sello de Festejos, es para dos jornadas: de las 23.00 horas del 5 de abril a las 21.00 horas del día 6, Lunes de Pascua.