Los promotores ponen el ojo en el casco histórico de Avilés: el Ayuntamiento concede licencia para 30 nuevas viviendas

Los promotores han puesto el casco antiguo de Avilés en la diana urbanística: la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés ha acordado este lunes conceder licencia de obra para la ejecución de dos proyectos que supondrán la construcción de 30 nuevas viviendas que permitirán recuperar, en ambos casos, inmuebles que forman parte del patrimonio arquitectónico del corazón de la ciudad. La mitad de las viviendas se construirán en el área de planeamiento Específico "Emile Robin-Los Telares", uno de los ámbitos incluidos en el Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés (PEMRICH).

Sobre una parcela que comprende los números 17 de la calle Emile Robín y 1 de la avenida de Los Telares, de 1.502 metros cuadrados de superficie con una edificabilidad de 1.560 metros cuadrados, se levantará un edificio de nueva construcción con cuatro plantas (baja, dos alturas y bajo cubierta), respetando la fachada preexistente -de 1879- y reconstruyéndola allí donde su mantenimiento no haya sido posible, replicando la galería original en la fachada trasera. Se trata de un inmueble incluido en el Catálogo Urbanístico de Avilés, recogido en las fichas 104 y 155, con nivel de protección parcial. Las 15 viviendas ocuparán las plantas primera, segunda y bajo cubierta. La planta baja estará destinada a apartamentos turísticos, con acceso independiente por la calle Emile Robin y sin conexión con las viviendas, a las que se accederá desde la avenida de Los Telares. El espacio libre privado ubicado en la parte trasera contará con piscina y jardín. Tanto el aparcamiento, con 34 plazas, como los 27 trasteros se ubicarán en la planta sótano.

El proyecto se completa con un segundo edificio que se levantará sobre el solar existente en el número 24 de la calle de La Estación dividido en cuatro plantas (baja, dos alturas y bajo cubierta), que estará íntegramente destinado a apartamentos turísticos. Se accederá al mismo desde la calle de La Estación, aunque estará conectado con el garaje y las zonas comunes del edificio de Emile Robín y Los Telares a través de la planta sótano. Dado que la actuación se emplaza dentro del yacimiento correspondiente a la carta arqueológica de Avilés, habrá de tramitarse el correspondiente Proyecto Arqueológico que deberá ser autorizado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias.

Cabe recordar además que el solar de La Estación 24 es uno de los incluidos en el II Programa de Edificación Forzosa, que tiene como objetivo consolidar la estructura urbana existente en el ámbito del Conjunto Histórico de Avilés, ocupando con edificación los vacíos existentes. Se han materializado ya actuaciones en cuatro de ellos: Galiana 36, Galiana 41-43, La Estación 55 y Rivero 54.

Rivero 71

Las otras 15 viviendas para las que se ha dado hoy licencia de obra se habilitarán en el inmueble ubicado en el número 71 de la calle Rivero, en la intersección con la calle Libertad. Se trata de un edificio levantado en 1900, según proyecto de Manuel del Busto, que fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil y posteriormente reconstruido y reformado para albergar varios usos, siendo el último el de residencia de mayores. Está incluido en el Catálogo Urbanístico de Avilés, en la ficha 446, formando parte de la denominada "Arquitectura Culta", contando con un nivel de protección parcial. Se ubica en el conjunto "Calle Rivero Baja", catalogado con un grado de interés muy alto dentro del Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico. Forma parte, además, del Conjunto Histórico-Artístico del Camino de Santiago, al situarse en este recorrido.

El edificio se levanta sobre una parcela de 740,70 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 1.533,50 metros cuadrados. El proyecto de obra aprobado contempla la reestructuración de sus cuatro plantas (baja con soportal público, dos alturas y bajo cubierta) para pasar de su anterior uso a una nueva distribución que dará lugar a las citadas 15 viviendas, repartidas entre las plantas primera, segunda y bajo cubierta. En la planta baja, además de una oficina, se crearán apartamentos de uso turístico. Por su parte, junto al jardín se habilitará espacio para aparcamiento así como con una construcción auxiliar que albergará siete trasteros y espacio para bicicletas. Se mantendrá la altura existente, la volumetría y fachadas, sustituyendo aquellos elementos que sean necesarios por no mantener las condiciones mínimas exigibles, de seguridad, estabilidad y salubridad.

Se conservarán los elementos protegidos, como son las fachadas y el cierre inferior del patio trasero. La recuperación del jardín supondrá igualmente la rehabilitación arquitectónica de sus elementos principales y de sus partes más relevantes, como las pilastras y el zócalo, ambos de piedra labrada, y la verja y puertas metálicas de acceso desde la calle Libertad, que deberán ser restauradas, rehabilitadas para su fin y tratadas adecuadamente para garantizar su correcto acabado y conservación.

Nave industrial

Fuera ya del ámbito residencial, la Junta de Gobierno Local ha concedido también licencia de obra para la construcción e instalación de oficinas y nave industrial dedicada a la fabricación de maquinaria industrial en Valliniello, concretamente en la carretera de San Sebastián a Villanueva. Sobre una parcela de 14.140 metros cuadrados se levantarán unas instalaciones que sumarán 4.859,59 metros cuadrados construidos, repartidos en tres plantas, con una altura máxima total de 15 metros.