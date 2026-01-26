San Juan de la Arena Sí critica la dejadez del Gobierno en el paseo de la playa tras su inacción para retirar una rama que cayó a principios de enero
La agrupación se hace eco del malestar vecinal y acusa al Ayuntamiento de abandono en el mantenimiento de los espacios públicos
La agrupación de electores San Juan de la Arena Sí ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentra el paseo de la playa. Aseguran hacerse eco del malestar vecinal después de que, a principios de enero, un temporal arrancara una rama de uno de los árboles del lugar. Este cayó sobre la acera, afirman, y obstaculiza el paso a vecinos y visitantes.
Se quejan de que, un mes después, la rama sigue en el mismo sitio y que el Ayuntamiento de Soto del Barco no ha tomado ninguna medida para retirarla. Lo atribuyen a la dejadez que sufre la localidad y que afecta tanto a los servicios básicos como al mantenimiento de los espacios públicos.
Exigen al Consistorio que actúe con agilidad y responsabilidad ante este tipo de incidencias, pues no se trata de grandes inversiones, sino de prestar atención, de cuidar el entorno y no dejar que el pueblo se deteriore por simple abandono.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: 'Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés