San Juan de la Arena Sí critica la dejadez del Gobierno en el paseo de la playa tras su inacción para retirar una rama que cayó a principios de enero

La agrupación de electores San Juan de la Arena Sí ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentra el paseo de la playa. Aseguran hacerse eco del malestar vecinal después de que, a principios de enero, un temporal arrancara una rama de uno de los árboles del lugar. Este cayó sobre la acera, afirman, y obstaculiza el paso a vecinos y visitantes.

Se quejan de que, un mes después, la rama sigue en el mismo sitio y que el Ayuntamiento de Soto del Barco no ha tomado ninguna medida para retirarla. Lo atribuyen a la dejadez que sufre la localidad y que afecta tanto a los servicios básicos como al mantenimiento de los espacios públicos.

Exigen al Consistorio que actúe con agilidad y responsabilidad ante este tipo de incidencias, pues no se trata de grandes inversiones, sino de prestar atención, de cuidar el entorno y no dejar que el pueblo se deteriore por simple abandono.