Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley Propiedad HorizontalAlerta roja en AsturiasPagar por aparcar en AsturiasLoterías y Apuestas del EstadoAmbulancia Aeropuerto
instagramlinkedin

San Juan de la Arena Sí critica la dejadez del Gobierno en el paseo de la playa tras su inacción para retirar una rama que cayó a principios de enero

La agrupación se hace eco del malestar vecinal y acusa al Ayuntamiento de abandono en el mantenimiento de los espacios públicos

Playa Los Quebrantos.

Playa Los Quebrantos. / Mara Villamuza / LNE

Marta Ortiz

La Arena

La agrupación de electores San Juan de la Arena Sí ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentra el paseo de la playa. Aseguran hacerse eco del malestar vecinal después de que, a principios de enero, un temporal arrancara una rama de uno de los árboles del lugar. Este cayó sobre la acera, afirman, y obstaculiza el paso a vecinos y visitantes.

Se quejan de que, un mes después, la rama sigue en el mismo sitio y que el Ayuntamiento de Soto del Barco no ha tomado ninguna medida para retirarla. Lo atribuyen a la dejadez que sufre la localidad y que afecta tanto a los servicios básicos como al mantenimiento de los espacios públicos.

Noticias relacionadas

Exigen al Consistorio que actúe con agilidad y responsabilidad ante este tipo de incidencias, pues no se trata de grandes inversiones, sino de prestar atención, de cuidar el entorno y no dejar que el pueblo se deteriore por simple abandono.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  2. Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
  3. Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
  4. La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
  5. Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
  6. Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
  7. Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: 'Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos
  8. Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés

El Principado da el permiso a Saint-Gobain para hacer un nuevo horno, pero la empresa no materializa cuál será el futuro de la planta de La Maruca

El Principado da el permiso a Saint-Gobain para hacer un nuevo horno, pero la empresa no materializa cuál será el futuro de la planta de La Maruca

Casas nido para los "trogloditas" en Illas: la experiencia de una pomarada de sidra para luchar con los pájaros como aliados contra las plagas del manzano

Casas nido para los "trogloditas" en Illas: la experiencia de una pomarada de sidra para luchar con los pájaros como aliados contra las plagas del manzano

Ana Isabel Martínez, la mujer que ha escalado el Urriellu más de 100 veces: “Es una montaña única; no importa cuántas veces la escales, nunca es la misma pared"

Ana Isabel Martínez, la mujer que ha escalado el Urriellu más de 100 veces: “Es una montaña única; no importa cuántas veces la escales, nunca es la misma pared"

El Avilés se desangra en el Suárez Puerta: la diferencia entre los datos como local y visitante

El Avilés se desangra en el Suárez Puerta: la diferencia entre los datos como local y visitante

El Principado da el permiso a Saint-Gobain para hacer un nuevo horno, pero la multinacional sigue sin clarificar su futuro

El Principado da el permiso a Saint-Gobain para hacer un nuevo horno, pero la multinacional sigue sin clarificar su futuro

Así ve Diego Baeza, presidente del Real Avilés, la situación del césped del Suárez Puerta

Así ve Diego Baeza, presidente del Real Avilés, la situación del césped del Suárez Puerta

Eva Ledo, Consejera de Educación: "Los 13 millones de euros para Avilés son unos presupuestos únicos"

Eva Ledo, Consejera de Educación: "Los 13 millones de euros para Avilés son unos presupuestos únicos"

Ya hay fecha para la reapertura de la popular sidrería Yumay en Avilés (y el menú de los primeros comensales)

Ya hay fecha para la reapertura de la popular sidrería Yumay en Avilés (y el menú de los primeros comensales)
Tracking Pixel Contents