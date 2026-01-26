Susto en el barrio del Nodo, en Avilés, con 50 desalojados por un incendio en un garaje: "Fue una escena de terror"

"Vivimos una escena de terror, pero gracias a Dios no hubo heridos". Es el resumen que hacía ayer por la tarde Isaac Jiménez Hernández del incendio ocurrido a las 14.15 horas en un garaje que comparten los números 18 y 20 de calle Balandro, en Avilés, en el Nodo. "Yo estaba comiendo en casa de mi padre, que vive en La Luz, cuando nos llamaron. Nos dijeron que estaban quemando los garajes. Cuando llegamos aquí había llamas, gente corriendo… No se sabe exactamente qué ocurrió, pero se supone que hay varios coches quemados, uno de ellos puede que sea mío", señaló el joven aún con el susto en el cuerpo.

De acuerdo al balance de Bomberos de Asturias, el fuego calcinó dos vehículos en la planta bajo rasante y un tercero resultó dañado. Todo el estacionamiento resultó afectado por el humo. Por precaución se desalojó a los vecinos del edificio de cinco alturas, a excepción de dos viviendas, con inquilinos de movilidad reducida, que permanecieron confinados en las mismas. Tras dar por extinguido el fuego y ventilar todo el edificio, se les permitió a todos regresar a sus casas. Fueron dos horas de incertidumbre.

Jiménez Hernández precisó que todos los pisos del edificio están habitados. "Desalojaron el bloque muy rápido y gracias a Dios no hubo heridos, todo bien", reiteró el joven. A pocos pasos del número 18 de la calle Balandro está la residencia de mayores del Nodo, que no se vio afectada por el incendio. La rápida intervención de los bomberos fue clave para el incendio no fuese a más. El fuerte humo provocado por el coche hizo que medio centenar de personas tuvieron que abandonar sus hogares hasta que se completaron las labores de extinción.

Damaris Pérez Jiménez, de 16 años, vive en el número 20 de la calle Balandro. Su abuela, Adoración Jiménez, se enteró de que algo no iba bien por los gritos de una nieta: "¡Abuela, abuela, están quemando los garajes!", rememoraba. Adoración Jiménez precisó asistencia sanitaria en una de las ambulancias trasladadas al Nodo. Con ella estaba otro nieto, José: "Nos llevamos un susto tremendo". La familia valoró el trabajo de bomberos, agentes de la Policía Local y Nacional y profesionales sanitarios.

La sala del 112 movilizó a efectivos del parque avilesino, que se trasladó al lugar con dos autobombas, una de ellas nodriza y un vehículo de altura. Paralelamente se activó, como apoyo, una dotación del parque de Pravia con un vehículo ligero y una autobomba, y otros dos efectivos con un vehículo ligero del parque de La Morgal. Al frente del operativo estuvo el jefe de zona centro, Carlos Sánchez. Posteriormente también se movilizó el vehículo de apoyo logístico (VAL) con otro efectivo de La Morgal.

A las 16.02 horas los bomberos dieron por extinguido el fuego, pero permanecieron en el lugar realizando tareas de ventilación hasta las 16.51 horas, cuando se retiraron para regresar a sus bases.

Aplausos al chófer del autobús

Preventivamente, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) envió al lugar el equipo médico de la UVI-móvil de Avilés y a una ambulancia de soporte vital básico. Por protocolo se informó a la Policía Local que, junto a la Policía Nacional, llevó a cabo el desalojo preventivo de los vecinos. Al lugar acudieron también la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el teniente de alcalde, Manuel Campa, que siguieron desde primera fila los trabajos.

En el Nodo se instaló un autobús como centro de información para los vecinos afectados, que también pudieron resguardarse en él. El vehículo estaba preparado para trasladar a los desalojados, en caso de necesidad, al polideportivo del Quirinal, acondicionado para posibles damnificados. Esto último no fue necesario, y los vecinos, muchos aún en pijama, pudieron regresar a sus viviendas a media tarde. Eso sí, se encontraron con otro problema: en las viviendas de ambos portales no tenían agua por la rotura de una tubería y en el portal número 18 estaban sin luz por sendas averías.