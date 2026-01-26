Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llamamiento urgente a los asturianos: se necesitan donantes de sangre ante la "alarmante" bajada de las reservas

El llamamiento del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias se produce ante la necesidad de garantizar la atención sanitaria, recordando que la sangre no se fabrica y se necesitan 180 donaciones diarias para cubrir la demanda

Una persona donando en Avilés, en un pasado maratón de donaciones.

Myriam Mancisidor

Avilés

El Centro Comunitario de Sangre y tejidos de Asturias ha hecho un llamamiento a la sociedad asturiana "para que en estos próximos días acuda a donar lo antes posible ante la disminución alarmante de las reservas, se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos, prioritariamente 0+ y 0-". La situación actual es debida, explican mediante un comunicado, a las urgencias ocurridas durante los últimos días, la respuesta de los donantes se ve influida por los procesos respiratorios y las inclemencias del tiempo dificultan tener unas reservas adecuadas. En Avilés se puede donar estos días en el local de la Asociación de donantes, en la plaza de Santiago López, los martes de cuatro a nueve de la noche. También el primer jueves laborable de cada mes de nueve a dos de la tarde y de cuatro a nueve de la noche.

"Insistimos en la importancia de mantener reservas adecuadas de sangre para garantizar la atención sanitaria diaria. Se recuerda que la sangre no se fabrica, siendo las necesidades constantes independientemente de la época del año, las inclemencias del tiempo y los picos de gripe. Las reservas deben mantenerse de forma estable para poder responder de manera inmediata ante cualquier emergencia. Debemos adelantarnos a las urgencias, que es cuando una vida depende de una transfusión y no hay margen de espera: donar hoy puede salvar tres vidas mañana", señalan desde el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.

Agregan: "Se necesitan nuevos donantes, que donen con frecuencia los donantes habituales y también las personas que donaron en el pasado  puedan volver a hacerlo. Muchos motivos que impiden donar en un momento determinado son temporales, por lo que se le anima a la ciudadanía a informarse y comprobar si puede donar en la actualidad". Pueden donar todas la personas de entre 18 y 65 años, si son donantes habituales hasta los 70 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud.

"Es vital obtener 180 donaciones diarias para garantizar que los hospitales puedan seguir ofreciendo una atención segura y de calidad a todos los pacientes que lo necesitan", concluyen.

