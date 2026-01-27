Avilés ofrece un programa de charlas breves sobre salud mental para jóvenes

El Servicio de Juventud de Avilés ofrece desde este enero 'Psicotemas', un nuevo servicio de charlas sobre salud mental y bienestar emocional. Los "psicotemas", charlas impartidas por profesionales de la salud mental en un lenguaje cercano y sencillo para sensibilizar a la población, sobre todo a la población joven, de la importancia de cuidar la salud mental y prevenir el malestar psicológico y los trastornos mentales.

La charlas tendrán lugar en el edificio Fuero los miércoles desde las 18 hasta las 20 horas aproximadamente, comenzando este miércoles 28 de enero.

Los contenidos atenderán siempre a los objetivos y el enfoque metodológico y teórico del programa BEPA: bienestar emocional, prevención y autocuidado para jóvenes, y su servicio de psicoasesoría.

El proyecto aspira a proporcionar un espacio seguro donde las personas jóvenes avilesinas compartan sus experiencias, sus quejas y en el que puedan mitigar su malestar a través de los consejos y el abordaje profesional de temas de su interés en los que puedan verse identificados y reflejadas.

Para solicitar este servicio es necesario escribir un correo electrónico a la dirección bepa.psicoasesoria@gmail.com, indicando nombre y edad.

Las personas menores de edad deberán aportar, como requisito imprescindible, el consentimiento de participación firmado por sus tutores legales. A su vez, las personas adultas también dispondrán de un modelo de consentimiento para la participación.

La charlas, que abordarán diversidad de cuestiones relacionadas con nuestra conducta, buscan ayudar a los jóvenes a identificar, expresar y regular sus emociones, prevenir el impacto que generan las redes sociales e identificar estrategias de control o maltrato en las relaciones cercanas como promoción de estrategias para establecer relaciones bientratantes.

Los contenidos de las sesiones grupales se planificarán de acuerdo a los objetivos del proyecto pudiendo, a su vez, ajustarse de manera flexible a los intereses manifestados por la población joven, siempre que sean compatibles con los objetivos mencionados.

El Espacio de Bienestar Emocional, Prevención y Autocuidado (BEPA) se enmarca dentro de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 que establece como uno de sus objetivos "mejorar, en lo que respecta a su impacto sobre los jóvenes, las decisiones políticas en todos los sectores, en particular el empleo, la educación, la salud y la inclusión social".