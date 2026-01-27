Avilés teje una red de instituciones y entidades para cuidar la salud mental de los vecinos

Objetivo: integrar la salud mental como eje estratégico en las políticas municipales. Con este fin se reunió este martes en el Ayuntamiento de Avilés la Mesa intersectorial de salud, un espacio que busca reforzar la coordinación entre administraciones, entidades sociales, asociaciones, universidad y servicios sanitarios. En la reunión participaron representantes de diferentes colectivos, así como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el presidente de la Confederación de Salud Mental de Asturias, Daniel Rodríguez Vázquez; el jefe de Salud Mental del áera avilesina, Juan José Martínez Jambrina y la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra.

Durante la sesión se puso de relieve la importancia de potenciar la cooperación institucional, impulsar proyectos colaborativos y coordinar las iniciativas municipales y comunitarias ya existentes en materia de bienestar emocional, así como detectar nuevas líneas de acción. Asimismo, se defendió el acceso a financiación europea para programas de prevención, atención psicológica y promoción del bienestar emocional. No en vano Avilés forma parte de la Red Europea de Ciudades de Salud Mental.

Monteserín destacó la necesidad de situar a la ciudadanía en el centro de las decisiones colectivas y de trabajar por comunidades más cohesionadas y saludables. “Tenemos que poner al ciudadano y a la ciudadana en la situación de decidir en qué tipo de comunidades queremos vivir”, subrayó. Incidió también en la importancia de promover entornos de convivencia que contribuyan al bienestar emocional y a la salud, frente a dinámicas sociales que generan incertidumbre o malestar: “La comunidad en la que participas tiene que ser cómoda, amable, trabajar por la salud y por los aspectos sanos de esa comunidad. Porque a veces decidimos apoyar liderazgos que no precisamente contribuyen a la serenidad, a la convivencia, a construir amabilidad”.

La Alcaldesa también se refirió a las características demográficas de las ciudades y al valor del envejecimiento de la población: “En Avilés tenemos casi un 30% de personas que superan los 65 años, y hay gente que dice que esto es un problema. Pero Ana (Suárez Guerra, concejala) y yo decimos que también es una oportunidad porque eso quiere decir que acumulamos mucha experiencia que otras comunidades jóvenes no tienen”, defendió. En la Mesa de trabajo de este martes también se dio a conocer, en esta línea, el Plan de Soledad no deseada basado en la estrategia autonómica “Soledades Avilés”. Hizo hincapié en los diferentes programas que tiene en marcha el Ayuntamiento en este sentido como el futuro centro intergeneracional de Palacio Valdés.

Por su parte, Daniel Rodríguez, presidente de la Confederación de Salud Mental de Asturias, valoró la incorporación de Avilés a las Red Europea de Ciudades comprometidas con la salud mental y el papel del Ayuntamiento en la visibilización de esta realidad. Rodríguez afirmó a los periodistas minutos antes de la reunión: “La visibilidad y el apoyo que nos está dando el ayuntamiento es fundamental”, dijo al tiempo que aplaudió el trabajo del psiquiatra Juan José Martínez Jambrina y su equipo al frente del servicio de Salud Mental del área sanitaria avilesina.

Rodríguez explicó que la participación en estas redes no solo refuerza el reconocimiento social, sino que abre la puerta a futuros recursos: “El siguiente paso es buscar financiación para que se puedan hacer más proyectos, porque al final todos los proyectos requieren recursos”.

La Mesa Intersectorial de Salud continuará trabajando en el desarrollo del futuro Plan de Salud municipal, que incluirá una fase de diagnóstico con mapeo de recursos, necesidades y activos comunitarios que servirán de base “para el diseño de políticas públicas más eficaces y adaptadas a la realidad local”.