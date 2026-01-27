Castrillón llega a un acuerdo con Confederación Hidrográfica para la conservación de sus ríos
El Ayuntamiento aportará 240.000 euros, de los que 90.000 se destinarán como ayuda o subvención para las actuaciones en los tramos urbanos de competencia municipal
M. O.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el Ayuntamiento de Castrillón han firmado un convenio para desarrollar, de forma conjunta, las labores de conservación, recuperación y mantenimiento de los cauces de dominio público hidráulico dentro del municipio, con un presupuesto de 480.000 euros.
El municipio de Castrillón cuenta con 105,7 kilómetros de cauces de los cuales 22,5 kilómetros discurren por zonas urbanas y 83,2 por zonas rurales.
La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte, y el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, han sido los encargados de firmar este documento.
De acuerdo con el Plan Hidrológico Nacional, la competencia para la ejecución de actuaciones de conservación y mantenimiento de los cauces públicos situados en zonas urbanas corresponde a los ayuntamientos, pero habilita a las confederaciones hidrográficas a colaborar en la financiación de las actuaciones siempre que se suscriba un convenio con el titular de la competencia.
Con la firma de este convenio, la Confederación Hidrográfica asume la ejecución de la totalidad de las actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces en el término municipal de Castrillón, a las que se dedicará una inversión de 480.000 euros repartida en los próximos cuatro años.
El Ayuntamiento de Castrillón aportará 240.000 euros de este coste y la Confederación Hidrográfica los 240.000 euros restantes, de los que 90.000 se destinarán como ayuda o subvención para las actuaciones en los tramos urbanos de competencia municipal.
Este es el decimocuarto convenio que la Confederación Hidrográfica firma con un ayuntamiento asturiano para la conservación de los cauces de todo el municipio, tras los firmados con Gijón, Grado, Colunga, Mieres, Siero, Morcín, Corvera de Asturias, San Martín del Rey Aurelio, Teverga, Riosa, Laviana, Noreña y Lena.
