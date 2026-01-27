Un colegio de Avilés entre los 25 mejores de Asturias

La web Micole ha reconocido al colegio concertado del barrio del Pozón, Nuestra Señora del Buen Consejo. La distinción carece de dotaciones económicas u de otro tipo, sin embargo, ha motivado a la comunidad educativa a seguir su labor en pro de la educación de los pequeños. "La primera sorprendida fui yo", señala la directora del centro, Noelia Blanco, sobre el ranking que ha situado a su colegio en el número 1 del ránking de Avilés y el úndecimo en el listado de los 25 colegio "top" de Asturias en la web Micole en base a resultados, métricas y valoraciones, según expone este sitio de internet.

El procedimiento para evaluar a los centros en esta página web, sostiene Blanco, puede estar centrado en las valoraciones que realizan las familias. Otro asunto a tener en cuenta, añade la directora, puede ser las instalaciones y la educación que presta el centro a sus 326 alumnos repartidos desde la etapa de Infantil a los estudios de Secundaria.

El reconocimiento que es el tercero que este centro obtiene de la red Micole por tercer año consecutivo puede ser un acicate para el impulso de la mátricula en próximos cursos. "Esperamos incrementar matrícula, pero la situación es la que es, hay pocos niños y cada año vivimos con inquietud, son momentos delicados", apunta la directora de Nuestra Señora del Buen Consejo, un centro que cuenta actualmente con 25 profesores, de acuerdo a los datos que aporta la web Micole.

Noticias relacionadas

Al margen de las distinciones de la citada web, el colegio concertado del Pozón cuenta con dos sellos de calidad "que garantizan la calidad de la enseñanza y los servicios que ofrece". Según dejan constancia en la web Micole, esta certificación anima al centro "a seguir avanzando en la mejora de su sistema de gestión, control y evaluación, en la búsqueda de un mayor bienestar de las familias, el profesorado y el alumnado".