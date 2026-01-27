El IES Isla de la Deva quiere ampliar su red contra las "superbacterias"

El proyecto “PhageLab Dualiza: Buscando virus cazadores de superbacterias” elaborado por un centenar de alumnos del IES Isla de la Deva de Piedras Blancas (Castrillón), es uno de los 38 seleccionados por la convocatoria anual de ayudas de Caixabank Dualiza y FPEmpresa por su capacidad innovadora en los estudios de Formación Profesional. Los artífices del proyecto son alumnos de los ciclos formativos de Laboratorio Clínico y Biomédico, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y del Curso de Especialización de Cultivos Celulares que desarrollarán el proyecto a lo largo de este curso. La finalidad del plan es la búsqueda de bacteriófagos, que son virus que infectan a bacterias y son inocuos para el hombre, que puedan ser utilizados para atacar a esas bacterias. Esta estrategia es una de las alternativas para tratar aquellas bacterias que presentan resistencia a varios tipos de antibióticos, las llamadas superbacterias, según detalló el coordinador del proyecto, el profesor José Arrojo, que indicó además que el proyecto también tiene utilidad en la industria agroalimentaria al poder usarse para evitar el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas.

Arrojo insistió además en que la idea del Isla de la Deva es ampliar sus redes de colaboración con otros centros educativos, así como con otros organismos y empresas que quieran comenzar a trabajar conjuntamente aplicando las técnicas ya desarrolladas en “PhageLab Dualiza: Buscando virus cazadores de superbacterias” y "participar como uno de los nodos que ayude a crear alternativas a uno de los principales retos de salud del siglo XXI, que según la OMS, es la lucha contra bacterias resistentes a antibióticos".

Arrojo fue el encargado de detallar el desarrollo de este proyecto ayer en el salón de actos ante la presencia de representantes de diversos centros de investigación de Asturias como es el caso del IPLA-CSIC, el ISPA, la Universidad de Oviedo y empresas como MicroViable Therapeutics, además de otros colaboradores como el HUCA y el Consorcio de aguas. El director general de Formación Profesional de Asturias, Ángel Balea, destacó la importancia de desarrollar iniciativas innovadoras como el proyecto elaborado entre los departamentos de Sanidad y Químicas del Isla de la Deva.

Colaboración entre centros

“La colaboración entre empresas y centros de formación es uno de los pilares de la nueva estructura de la FP y siempre lo ha sido, pero el nuevo marco normativo potencia esta simbiosis. Existen instituciones que facilitan oportunidades para el desarrollo de estas colaboraciones, que van más allá de las estancias formativas de alumnado con el impulso de proyectos innovadores que aseguran: transferencia de conocimiento, actualización de metodologías y técnicas en nuestros centros de formación y mejoras en la cualificación y empleabilidad de quienes finalizan los estudios de FP", señaló el que también fue director del Isla de la Deva. Balea incidió asimismo en que la Asociación de centros FPEmpresa y la Fundación CaixaBank Dualiza son "ejemplo de compromiso y colaboración". Eso sí, no dudó en recalcar la entrega y dedicación del profesorado "que opta por presentar ideas y propuestas a convocatorias". Felicitó al centro y no dudó en reconocer el papel jugado por el alumnado como "gran beneficiado del proyecto".

Un momento de la presentación / M. Villamuza

La encargada de abrir el acto fue Irene Prieto, la jefa de estudios adjunta de Formación Profesional del Isla de la Deva. Presentó a los ponentes de la mesa en un salón de actos lleno, con la presencia del alumnado participante en el proyecto y representantes de diversos centros de investigación del Principado, que aplaudieron el trabajo de los alumnos. Cristina Rodríguez, responsable en Asturias de Caixabank Dualiza fue la primera en tomar la palabra. Alabó la labor del centro castrillonense en "dotar de la mejor formación a los jóvenes para su empleabilidad" y destacó la importancia de la dualidad entre Formación Profesional e innovación, en referencia al proyecto “PhageLab Dualiza: Buscando virus cazadores de superbacterias”. "La FP sabe dar respuesta y lo hace con creatividad", apuntó Rodríguez, que ensalzó "el amplio abanico de iniciativas impulsadas en la FP asturiana, que van mucho más allá de lo agrario, la industrial, lo automovilístico hasta llegar a la biotecnología y biomedicina”, como es el caso de la propuesta seleccionada en el IES Isla de la Deva.

Gloria Ordás, que es representante de la asociación FPEmpresa, valoró el proyecto del alumnado castrillonense por su capacidad innovadora y destacó la importancia de la inserción laboral de estos estudios. "Cada día que pasa creo más en la FP", manifestó Ordás, que dio paso a la teniente de alcalde de Castrillón y docente del centro, Nuria González-Nuevo. La edil y también diputada en la Junta del Principado ensalzó la importancia de sacar adelante un proyecto de colaboración público-privada en beneficio para la sociedad. "Es un orgullo para Castrillón por parte de un instituto de referencia que da buenas noticias", añadió para dar paso después a Balea que, además de valorar positivamente el proyecto, se dirigió al alumnado para motivarles y explicarles "que el premio viene después", de ahí que incidiera en la buena salud de la FP en lo que respecta a la adquisición de conocimientos y su empleabilidad. Puso encima de la mesa algunos datos y reflexiones sobre los estudios de FP como que el 75 % de los que se titulan en Formación profesional "tienen una visión positiva" de sus estudios y dejó claro además que "el talento no está reñido con ninguna etapa educativa". "Hay que presumir de la FP, es más el 71 % de la población entiende que es más fácil encontrar trabajo con la FP y el 80 % entiende que la FP es la que mejor responde a las necesidades de las empresas", remató.

José Arrojo, que es el coordinador del proyecto, habló de los antecedentes, presente y futuro del proyecto. Explicó que el plan aúna innovación técnica y pedagógica "al introducir el trabajo con virus en la FP de forma segura y significativa mejora las competencias y habilidades del alumnado". Profundizó además en que la colaboración con empresas que actúan a la vez como formadoras y posibles destinos laborales del alumnado ayuda a establecer una comunicación efectiva. Arrojo insistió en que el proyecto permite establecer un diálogo entre las entidades y el centro, de manera que aquello que se consiga encontrar en el instituto puede ser ensayado y aplicado en los centros de investigación y empresas.También abundó en que el proyecto nacido en los departamentos de Sanidad y Química "puede tener impacto en otros ciclos como Seguridad y Medio Ambiente".